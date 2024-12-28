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Путин подписал закон о языковых тестах для детей мигрантов

Алексей Волошинов
28 декабря 2024 г.

Подписанный президентом РФ Владимиром Путиным закон запретит прием в школы детей мигрантов без знания русского языка и легального статуса в России.

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Начало учебного года-2024 в школе в Новосибирске (фото из архива)
Фото: Kirill Kukhmar/TASS/dpa/picture alliance

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает принимать в школы детей мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку. Документ опубликован на портале правовой информации в субботу, 28 декабря.

Новый закон обязывает детей иностранцев и лиц без гражданства РФ проходить бесплатное тестирование на уровень владения русским языком при поступлении в школу. В случае провала теста в приеме в общеобразовательное учреждение ребенку будет отказано.

Кроме того, согласно норме, в школы не смогут быть приняты дети мигрантов, находящиеся в России нелегально. Закон вступит в силу с 1 апреля 2025 года.

Во время своей "прямой линии" Владимир Путин поддержал запрещающий принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка закон. "В целом это понятно: как можно ребенка учить в школе, если он не владеет языком? Это тогда отдельно нужно с ним заниматься русским языком, кто за это будет платить", - приводит его слова "Первый канал".

Из России за год уехали более 2 млн мигрантов

В сентябре 2024-го стало известно, что за год из России уехали более 2 млн проживавших там иностранных граждан. Всего на тот момент, по данным управления по вопросам миграции МВД РФ, в стране было зарегистрировано 6,17 млн иностранных граждан.

В июле того же года Росстат сообщал о сокращении притока мигрантов в Россию до минимального уровня за последние десять лет. В 2023 году в РФ из-за рубежа приехали 560 тысяч человек, - на 23 процента меньше, чем годом ранее, когда приток составил 730 тысяч человек, указало ведомство.

Васти России в 2024 году начали активней ужесточать миграционную политику. В июне Госдума приняла законопроект, ужесточающий режим пребывания мигрантов в РФ, а в июле глава СК Александр Бастрыкин направил в нижнюю палату парламента 18 предложений по изменению и дополнению миграционной политики в России. Часть из них позднее стали рассматривать в виде отдельных законопроектов.

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