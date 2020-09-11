 Путин извинился перед Вучичем за пост Захаровой: как это было | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 11.09.2020

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Россия

Путин извинился перед Вучичем за пост Захаровой: как это было

Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что российский лидер Владимир Путин извинился перед ним за фотоколлаж представителя МИД Марии Захаровой. Сергей Елкин подглядел за этой сценой.

Путин извиняется перед Вучичем в образе золотой рыбки за проступок старухи Захаровой - карикатура Сергея Елкина

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