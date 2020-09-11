Путин извинился перед Вучичем за пост Захаровой: как это было

Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что российский лидер Владимир Путин извинился перед ним за фотоколлаж представителя МИД Марии Захаровой. Сергей Елкин подглядел за этой сценой.
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Если слишком своенравного соседа нельзя публично выпороть, то на него натравливают шутов. Так друзей не наживешь, сожалеет Иван Преображенский, комментируя пост Захаровой о Вучиче.
Извинения за скандальный пост Марии Захаровой были принесены во время телефонных переговоров президента Сербии с президентом РФ и главой МИД РФ, сказал Вучич в эфире канала РТС.