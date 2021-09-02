Путин и YouTube: как президент понял просьбу школьника

Подписаться на его канал в YouTube 10-летний школьник попросил президента России. "Не понял, что я должен подписать," - ответил Владимир Путин. Сергей Елкин о новом сервисе соцсети для главы государства.
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