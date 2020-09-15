Путин и Лукашенко в Clubhouse? Ну почти!

Совместное катание на лыжах в Сочи, похоже, главный публичный итог встречи президента России Путина и белорусского правителя Лукашенко. Что не увидели телезрители, узнал Сергей Елкин.
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