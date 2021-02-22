 Путин и Лукашенко обсудили повестку перед визитом в Минск делегации РФ | Новости из Германии о России | DW | 15.04.2021

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Россия

Путин и Лукашенко обсудили повестку перед визитом в Минск делегации РФ

Правительственная делегация во главе с Мишустиным прибудет в Минск 16 апреля. Путин и Лукашенко обсудили "график предстоящих встреч".

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Александр Лукашенко и Владимир Путин (22 февраля, фото из архива)

Президент России Владимир Путин и белорусский правитель Александр Лукашенко обсудили в телефонном разговоре актуальную повестку в преддверии визита в Минск правительственной делегации из РФ. Об этом в четверг, 15 апреля, сообщили в пресс-службе Лукашенко по итогам беседы.

"Александр Лукашенко и Владимир Путин остановились на актуальных вопросах сотрудничества накануне визита в Минск российской правительственной делегации во главе с премьер-министром" Михаилом Мишустиным, говорится в сообщении.

Белорусский правитель и его российский коллега также затронули "график предстоящих встреч".

"Нагорнокарабахское урегулирование"

В пресс-службе Кремля в свою очередь напомнили о только что состоявшемся визите Лукашенко в Азербайджан, где политик 13 апреля провел неформальную встречу с президентом Ильхамом Алиевым. Позднее, 14 апреля, у политиков состоялась официальная часть переговоров.

В это связи в телефонной беседе с Путиным 15 апреля стороны коснулись "темы нагорнокарабахского урегулирования".

Александр Лукашенко - первый из зарубежных политиков такого уровня, кто посетил Азербайджан в этом году. Информагентства в этой связи, в частности, подчеркивали продолжительность переговоров и то, что стороны "остались ими довольны".

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    Автор: Наталья Позднякова


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