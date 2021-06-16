Путин после встречи с Байденом: Стороны проявили желание понять друг друга

Президент России Владимир Путин заявил, что на переговорах с американским коллегой Джо Байденом обсуждались кибербезопасность, стратегическая ядерная стабильность, региональные конфликты, в том числе, на Украине, торговые отношения, сотрудничество в Арктике и другие темы.
На пресс-конференции по итогам переговоров на вилле Ла Гранж в Женеве в среду, 16 июня, Путин, отвечая на вопрос о хакерских атаках, заявил, что большинство кибератак в мире происходит с территории США. Вашингтон неоднократно обвинял Россию в причастности к кибератакам на территории Соединенных Штатов и других стран. Москва всегда отвергала эти обвинения. Недавно США заявили, что предполагаемые хакеры из России причастны к кибератаке на крупнейший трубопровод в стране, в результате которой на восточном побережье Америки возник дефицит топлива. Путин заявил, что Россия не имеет никакого отношения к этой атаке. "Мы знаем о кибератаке на американский трубопровод, но российские власти не имеют никакого отношения к ней", - сказал российский лидер.
Одновременно Путин заявил, что Россия не получила ответов от США по поводу кибератак против РФ. Вместе с тем российский президент отметил, что он и Байден договорились начать консультации по вопросам кибербезопасности.
Послы США и России вернутся в Москву и Вашингтон
Путин назвал переговоры с Байденом конструктивными. По его словам, стороны проявили желание понять друг друга, враждебности не было. Послы США и России вернутся соответственно в Москву и Вашингтон. Путин отметил, что США и России сообща несут ответственность за ядерную безопасность в мире и будут продолжать переговоры по данной теме.
Касательно Украины Путин заявил, что по поводу членства этой страны в НАТО обсуждать нечего. Он обвинил Киев в нарушении минских соглашений об урегулировании на востоке Украины. По поводу массированного наращивания войск близ границы с Украиной Путин подчеркнул, что Россия проводит учения на своей территории.
На вопрос об осужденном в России оппозиционере Алексее Навальном Путин заявил, что "тот знал, что нарушил закон" и понимал, что будет задержан по возвращении в Москву из Германии, но тем не менее вернулся. Навальный был задержан сразу по прибытии в московский аэропорт Шереметьево из Германии, где он лечился от отравления боевым отравляющим веществом "Новичок".
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Автор: Виталий Кропман