Проститься с Ириной Славиной пришли сотни нижегородцев и губернатор

Нижний Новгород простился с Ириной Славиной. Главный редактор портала Koza.Press облила себя бензином и подожгла у здания управления МВД. Перед этим в предсмертной записке на своей страничке в Facebook она написала "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию". Друзья и коллеги журналистки считают, это самоубийство - не жест отчаяния, а отчаянная попытка разбудить людей, которые обычно молчат.

Вспомнить Яна Палаха

К 11 часам утра, началу гражданской панихиды, к нижегородскому Дому ученых начали подходить люди с цветами. Кто-то поодиночке, кто-то - небольшими группами. О дате и времени прощания стало известно лишь накануне вечером, родственники не были уверены, что им вовремя отдадут тело журналистки. Просьба к посетителям была только одна - не забыть взять с собой маску.

Через какое-то время у белого, закрытого гроба лежали сотни цветов, в основном розы. Сама Ирина Славина смотрела на всех с портрета с легкой полуулыбкой. Тут же стоял микрофон, и любой желающий мог поделиться своими мыслями, или просто сказать несколько добрых слов.

Чиновники всегда считали Славину "неудобным журналистом", рассказывает ее коллега Светлана Кукина: "Сейчас к власти очень трудно подойти и задавать вопросы. Ира их задавала. Вопросы были всегда неудобные, договориться с ней было невозможно". Поступок Славиной напоминает самосожжение студента Карлова университета в Праге Яна Палаха, который в 1969 году поджег себя в знак протеста против оккупации Чехословакии советскими войсками, считает она: "В какой-то части моих земляков Ира пробудила то, что она хотела пробудить. Может быть они и не спали, но, по крайней мере, она предложила им задуматься. И они задумались".

Еще перед началом церемонии прощания к дому ученых приехал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Судя по всему, он решил не афишировать свой визит, и почти никто из журналистов его не увидел. Незадолго до этого глава региона пообещал поспособствовать, чтобы расследование гибели Славиной взяли на контроль на самом высоком уровне.

Искали связь с Ходорковским

За день до гибели Славиной к шести жителям Нижнего Новгорода пришли с обысками. Среди них была и журналистка. 12 оперативников обыскали ее квартиру и изъяли телефон, ноутбук и флэшки. Потом стало известно, что все следственные действия связаны с уголовным делом, искали связи с признанной в России нежелательной организацией "Открытая Россия".

Заместитель председателя регионального отделения партии "Яблоко" Алексей Садомовский, к которому в тот же день приходили силовики, недоумевает. В Нижнем Новгороде нет отделения "Открытой России". Он считает проведенные обыски попыткой надавить на самых активных политических деятелей и журналистов в городе: "Конечно, это был элемент давления, в первую очередь, это элемент устрашения, чтобы склонить нас, испугать, чтобы заткнуть нам рот, чтобы мы перестали говорить, перестали делать то, что мы делаем".

Ирина Славина на акции в память о Борисе Немцове

Последний раз Садомовский общался с Ириной Славиной 23 сентября. Тогда он стоял в одиночном пикете против сфальсифицированных, по его мнению, результатов региональных выборов. ",Это действительно был единственный полностью независимый от власти журналист, который хотел добраться до правды и хотел эту правду рассказать людям", - говорит Садомовский.

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Панихида закончилась, но люди не расходились. Около двухсот человек собрались с цветами на улице. После того, как катафалк отъехал, они какое-то время шли за ним, а затем свернули на пешеходную улицу Большая Покровка. Никто не объявлял вслух, куда они идут. Но все и так знали – к зданию ГУ МВД, где Славина подожгла себя.

В тот день Ирина присела на лавочку с тремя фигурами. Это памятник трем поколениям - городовому, милиционеру и полицейскому, его установили пять лет назад. Судя по всему, Славина выбрала это место не случайно - оно прекрасно видно из окон полицейского управления.

Шествие было похоже на своеобразную протестную акцию, только молчаливую. По пути иногда кто-то пытался выкрикнуть лозунги, но эти голоса были единичными. Единодушно поддержали только один - "Палачи!", его проскандировали несколько раз. Процессию сопровождали сотрудники ГАИ, которые, судя по расположению машин, тоже знали, куда все идут. На перекрестках иногда перекрывали движение, чтобы колонна могла пройти.

Люди остановились у той самой лавочки, окружив ее со всех сторон. Старательно уложили принесенные букеты, кто-то попросил аккуратно воткнуть в них маленький флажок с изображением козы - символом издания Koza.Press, где работала Ирина Славина. И в какой-то момент все захлопали. И за этим, как и за самосожжением журналистки, тоже могли наблюдать из своих окон сотрудники МВД.

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