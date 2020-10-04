 Нижегородский губернатор почтил память журналистки Славиной | Новости из Германии о России | DW | 04.10.2020

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Россия

Нижегородский губернатор почтил память журналистки Славиной

Глеб Никитин назвал Славину "ярким и неравнодушным человеком". Губернатор пообещал приложить усилия, чтобы расследование обстоятельств гибели журналистки было на контроле на самом высоком уровне.

Ирина Славина

Ирина Славина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин опубликовал в воскресенье, 4 октября, в своем Instagram пост, посвященный трагической гибели местной журналистки Ирины Славиной. "Я решил для себя, что промолчать и не выразить человеческое отношение к произошедшему просто не могу", - написал Никитин, напомнив, что знал журналистку лично.

По словам чиновника, с самого начала его работы в регионе (Никитин избран губернатором Нижегородской области в 2018 году - Ред.) Славина задавала ему неудобные вопросы, что не мешало им общаться конструктивно и по-человечески. Глава региона напомнил, что в 2019 году вручил Славиной официальную благодарность губернатора "за профессиональную журналистскую работу и неравнодушие".

Никитин назвал Славину "ярким и неравнодушным человеком", а также написал, что искренне скорбит "вместе с теми, кто не может смириться с уходом Ирины и с той страшной формой ухода, которую она выбрала". Он пообещал приложить все усилия для того, чтобы расследование обстоятельств, приведших к трагедии, было на контроле на самом высоком уровне.

"Осознаю, что любые слова сейчас будут восприняты по-разному. Но важно не это, а то, какие уроки и выводы будут сделаны. Говорят: любовь сильнее смерти. Хочу, чтобы так было и в этот раз", - написал Глеб Никитин.

"На его месте ушел бы в отставку"

Нижегородский правозащитник Станислав Дмитриевский, комментируя для DW пост губернатора, назвал слова Никитина "вежливым жестом". "Хорошо, что он нашел эти слова, но я бы на его месте в отставку ушел. Та спертая атмосфера, когда действительно активные люди, готовые брать на себя ответственность за город, за область, себя чувствуют так, как Ира, как мы все себя чувствуем, в этом, конечно, есть политическая ответственность губернатора", - напомнил правозащитник. 

Полиция разобрала народный мемориал

Нижегородская полиция ночью снова разобрала стихийный народный мемориал в память о журналистке Ирине Славиной, созданный возле места ее самосожжения у здания регионального управления МВД. Об этом в своем Twitter сообщил корреспондент портала "МБХ медиа".

Накануне полиция также зачистила это место от цветов, портретов и свечей. Но, как отмечает журналист, нижегородцы вновь пришли к зданию с цветами и свечами. Кроме того, в городе образовался и еще один стихийный мемориал в память Славиной. Он расположен возле скульптуры веселой козы.

Самосожжение Ирины Славиной

Основатель и главный редактор сетевого нижегородского издания Koza.Press Ирина Славина подожгла себя возле здания главного управления МВД РФ по Нижегородской области на следующий день после проведенного у нее дома обыска по делу, по которому она проходила свидетелем. Славина скончалась на месте от полученных ожогов.

На своей странице в Facebook журналистка оставила запись: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".

В российском Совете по правам человека (СПЧ) уже заявили о необходимости "провести проверку обоснованности проведения обыска у Славиной накануне ее гибели, в том числе, по наличию в действиях силовиков составов по статьям ст 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий", а также ст 110 УК РФ "Доведение до самоубийства". В СПЧ попросили Генпрокурора России взять расследование этого дела под личный контроль.

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