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Прорыв дамбы в Челябинской области: подтоплены пять сел

Ася Миллер
27 июля 2024 г.

В Челябинской области из-за ливневых дождей прорвало дамбу. В зоне бедствия оказались около 200 жителей пяти сел. Один из поселков полностью затоплен. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

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Вид на Челябинск
Вид на ЧелябинскФото: Donat Sorokin/ITAR-TASS/imago images

В Челябинской области в пятницу, 26 июля, в связи с резким поднятием уровня воды из-за продолжительных ливней прорвало дамбу на Киалимском водохранилище. Смыв плотины произошел на участке в 100 метров, общая длина сооружения составляет 500 метров, уточнили в МЧС региона. Затоплены несколько километров автомобильной трассы Миасс - Карабаш - Кыштым, движение там перекрыто.

В Карабашском городском округе объявлен режим чрезвычайной ситуации. По данным оперативного штаба округа, в зоне подтопления оказались села Киолим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево и Сактаево. Их общая численность населения составляет около 200 человек. На публикуемых в социальных сетях видео местные жители спасаются от надвигающейся воды на чердаках и крышах своих домов. Спасательные службы организуют эвакуацию трех населенных пунктов, один из поселков полностью затоплен. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

Всех жителей округа просят запастись пресной водой, быть готовыми к отключению электричества и собрать вещи и документы на случай возможной эвакуации.

Киалимское водохранилище было создано в 1979 году в месте впадения реки Индишта в реку Большой Киалим и служит питьевым источником для города Карабаш, расположенного в восьми километрах от водоема.

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