 Пророссийские демонстрации в Германии. Как реагируют немцы | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 11.04.2022

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Германия

Пророссийские демонстрации в Германии. Как реагируют немцы

После очередных акций в поддержку России на фоне войны в Украине в ряде немецких городов политики и пресса обсуждают, как с ними быть. DW собрала реакции.

Запрет на флаг России в Германии? Запрета не будет, говорят в правительстве ФРГ. На фото: пророссийская демонстрация в Штутгарте

Запрет на флаг России в Германии? Запрета не будет, говорят в правительстве ФРГ

В воскресенье 10 апреля в нескольких городах Германии прошли пророссийские акции - автопробеги, как в Штутгарте и Ганновере, и демонстрации, как во Франкфурте-на-Майне. Региональные власти сделали выводы из нашумевшего автопробега в Берлине и ограничили допустимую символику для участников таких митингов, запретив демонстрацию георгиевской ленточки, а также латинские буквы Z и V, а в земле Нижняя Саксония - и флаг СССР. Хотя сами участники ассоциируют его с победой Советского Союза над нацизмом, власти земли считают советский флаг и прочие запрещенные знаки "символами территориальной экспансии российского государства".

После воскресных пророссийских демонстраций посол Украины Андрей Мельник призвал пойти еще дальше и запретить участникам акций размахивать и российским флагом в Германии. "Это еще свобода слова или терпимость по отношению к прославлению российской войны на уничтожение, которая ведется против украинских женщин и детей?", - написал Мельник в сети Twitter.

Флаг РФ - в законе, а вот флаг СССР - уже под запретом на демонстрациях в Нижней Саксонии

Флаг РФ - в законе, а вот флаг СССР - уже под запретом на демонстрациях в Нижней Саксонии

Но запрета российского флага не будет, а к пророссийским демонстрациям нужно быть терпимыми как к проявлению свободы мнений, считают единодушно немецкие политики, включая правительство ФРГ. "До тех пор, пока акции проходят мирно, демонстрацию российского флага мы запрещать не можем", - заявила в интервью газете Die Welt политик партии Ламья Каддор (Lamya Kaddor), эксперт партии "Союз-90/Зеленые" по вопросам внутренней безопасности. Принципиальные запреты пророссийских акций Каддор считает "проблематичными". С ней согласился и эксперт по вопросам внутренней безопасности из партии либералов Мануэль Хёферлин (Manuel Höferlin) - обе партии входят в правящую коалицию ФРГ. Одобрение войны против Украины является уголовно наказуемым деянием в Германии, но остальные высказывания остаются защищены свободой мнений, добавил Хёферлин.

Пророссийские митинги: "Громкое меньшинство"

Демонстрации в Ганновере и Франкфурте-на-Майне министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фэзер (Nancy Faeser) призвала не переоценивать. "Давайте не будем обманываться: это очень маленькое, но громкое меньшинство. Я уверена, что большинство граждан с российскими корнями осуждают эту войну, как и мы", - написала она в сети Twitter. Схожее мнение высказал и уполномоченный по вопросам поздних переселенцев Бернд Фабрициус (Bernd Fabritius), который, по его словам, не видит большой поддержки войны против Украины среди российских немцев.

Параллельно с пророссийскими акциями в немецких городах прошли демонстрации в поддержку Украины - фото 10 апреля 2022 года из Франкфурта-на-Майне

Параллельно с пророссийскими акциями в немецких городах прошли демонстрации в поддержку Украины

Что касается заявленных тем пророссийских митингов - дискриминации русскоязычных, то представитель правительства ФРГ на понедельничной пресс-конференции заявил, что "да, такие правонарушения есть, но нет никаких оснований для того, чтобы говорить о грассирующей или сильно растущей неприязни к русскоязычным людям в Германии". В этом смысле он заявил о дезинформации с российской стороны. Впрочем, ранее власти ФРГ отметили, что за последнее недели действительно выросло число правонарушений на почве как антироссийских, так и антиукраинских настроений.

Акции в поддержку действий РФ "сложно", но "необходимо терпеть"

Отклики в немецкой прессе также были достаточно единодушны и сводились к тому, что следует проявлять терпимость по отношению к пророссийским демонстрациям, но с известными ограничениями. "Свобода мнений - большая ценность. Поэтому пророссийские демонстрации должны иметь право на проведение. Но должно быть разрешено и резко критиковать тех, кто в них участвует", - написала Мари Лиза Келер (Marie Lisa Kehler) в комментарии газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung. Лозунг франкфуртской демонстрации звучит примирительно: "Против разжигания розни и дискриминации русскоговорящих граждан/против войны - за мир", заметила автор. Но что мешает организаторам и участникам митингов буквально относиться к своему же лозунгу и присоединиться к демонстрациям по всему миру в знак солидарности с Украиной, раз они сами пишут "против войны - за мир", тем более что к таким акциям, пишет Келер, присоединились многие граждане России - одна из таких демонстраций состоялась, например, в минувшее воскресенье в Мюнхене.

Демонстрации в поддержку действий российского руководства тяжело выносить, потому что фактически участники пророссийских акций проявляют солидарность с ответственными за агрессию России против Украины, написал Клаус Хилленбранд (Klaus Hillenbrand) в комментарии для газеты taz. "Им плевать на тысячи убитых и искалеченных, на кровавую резню, разрушения жилых домов, инфраструктуры, церквей и синагог", - пишет автор. Участники поддерживают "широко распространенный в России нарратив" о якобы существующей угрозе для России со стороны "нацистов" в Украине - это "полная чушь", пишет Хилленбранд. "Пусть демонстрируют, даже если нам это больно. Сторонников движения Pegida и противников вакцинирования мы тоже были вынуждены терпеть. Мы с нашей стороны будем демонстрировать за правду", - заключил комментатор taz.

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    Автор: Клаудиа Ден


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