Прокурор требует приговорить Соболь к 1 году исправительных работ

На суде "по делу о проникновении" юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в квартиру сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева в среду, 14 апреля, обвинение потребовало приговорить подсудимую к одному году исправительных работ, а 20 процентов ее зарплаты за это время - удержать в пользу государства. Об этом сообщает "МБХ медиа".

Вину соратницы Алексея Навального прокуратура считает полностью доказанной, видя мотивом преступления "популяризацию Соболь как политика и продвижение ее аккаунтов в соцсетях". Смягчающими обстоятельствами обвинение признает наличие малолетнего ребенка, а отягчающими то, что преступление было совершено группой лиц.

Любовь Соболь обвиняют в том, что 21 декабря 2020 года она с применением насилия проникла в квартиру, где, предположительно, мог проживать Константин Кудрявцев (сотрудник ФСБ, который, по версии Навального, был участником отравления оппозиционера боевым отравляющим веществом "Новичок" летом 2020 года).

По делу проходят трое потерпевших - теща возможного соучастника отравления Навального Константина Кудрявцева, его жена и его несовершеннолетний сын.

Процесс проводится в Перовском районном суде Москвы. 14 апреля состоялись прения сторон и последнее слово подсудимой. Как передает корреспондент DW, приговор должны огласить на следующий день в 10 часов утра.

Соболь остается под домашним арестом

Любовь Соболь с 29 января находится под домашним арестом по другому, "санитарному", уголовному делу - о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на московской акции протеста 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Басманный районный суд Москвы 19 марта продлил арест Соболь до 23 июня. Вместе с тем ей разрешили посещать храм, однократный прием нотариуса, а также водить и забирать ребенка из школы.

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