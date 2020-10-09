 Прокурор требует пожизненный срок за нападение на синагогу в Галле | Новости из Германии о Германии | DW | 18.11.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Прокурор требует пожизненный срок за нападение на синагогу в Галле

Нападение на синагогу в Галле - одно из самых отвратительных антисемитских деяний за все послевоенное время, заявил обвинитель. Прокурор потребовал приговорить Штефана Баллита к пожизненному сроку без права на УДО.

У синагоги в Галле

У синагоги в Галле

На судебном процессе по делу о нападении на синагогу в городе Галле Федеральная прокуратура Германии в среду, 18 ноября, потребовала приговорить обвиняемого Штефана Баллита (Stephan Balliet) к пожизненному тюремному сроку без права на досрочное освобождение через 15 лет и с превентивным содержанием под стражей после отбытия 15-летнего срока.

"Нападение на синагогу в Галле было одним из самых отвратительных антисемитских деяний за все время после окончания Второй мировой войны. Баллит, руководствуясь расистской, ксенофобской и антисемитской идеологией, хотел лишить людей права на жизнь. Его преступление было направлено не только против находившихся в синагоге и еврейской жизни в Германии в целом, но и против всех нас, поскольку еврейская жизнь является неотъемлемой частью нашей страны", - заявил федеральный прокурор Кай Лозе (Kai Lohse) на заседании суда, которое по соображением безопасности и из-за нехватки мест проводится не в верховном земельном суде Наумбурга, а в Магдебурге.

На судебном процессе 28-летний немец Штефан Баллит признал, что 9 октября 2019 года он пытался убить более 50 человек, находившихся в синагоге в Галле по случаю еврейского праздника Йом-кипур. Когда ему не удалось прорваться через массивную дверь синагоги, Баллит застрелил прохожую, а затем убил молодого мужчину в одной из турецких закусочных. Пытаясь скрыться от полиции, он ранил выстрелами еще трех человек. Баллит объяснил свои действия антисемитскими и расистскими теориями заговора.

Смотрите также:

  • Выставка Angezettelt

    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    Столкновение мировоззрений

    Политические листовки на клейкой основе формулируют порой диаметрально противоположные мировоззрения: один стикер требует запретить строительство мечетей, другой говорит "нет" ксенофобии.

  • Выставка Angezettelt

    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    Задолго до Холокоста

    Расовая идеология нацистов появилась не на пустом месте. Стикеры антисемитского содержания были в Германии в ходу еще в 19 веке. "Не покупай у евреев" - призывает круглая наклейка 1896 года. После проигранной немцами Первой мировой войны с помощью подобных стикеров с особой настойчивостью винили во всех бедах евреев.

  • Выставка Angezettelt

    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    Уличная пропаганда

    Нацисты целенаправленно использовали наклейки для популяризации своей расовой идеологии. Сразу же после победы на выборах в рейхстаг в марте 1933 года в Берлине появились стикеры, призывающие немцев к бойкоту еврейских магазинов.

  • Выставка Angezettelt

    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    Ответ нацистам

    Еврейские организации в 1920-е годы пытались противостоять разжиганию расовой ненависти наклейками просветительского содержания: "Ненависть к евреям из-за корысти - позорное преступление, из-за убеждения - глупость". Спустя десять лет, когда антисемитизм стал государственной доктриной, осталось только констатировать: "Нацисты - это наше несчастье".

  • Выставка Angezettelt

    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    Любовь под знаком свастики

    Даже в любовной переписке использовались наклейки антисемитского содержания. Конверт каждого из этих писем заклеен для прочности наклейкой с антисемитским лозунгом.

  • Выставка Angezettelt

    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    Социальные стены

    В послевоенной Германии стикеры изменили свое содержание, но не исчезли совсем. Особенно в политизированные 1970-80-е годы наклейки с политическими лозунгами использовались бунтарями в борьбе против истэблишмента. Их "постили" на улицах все "аналоговые" поколения вплоть до появления "Фейсбука" и "Твиттера".

  • Выставка Angezettelt

    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    На злобу дня

    Виртуальная эпоха не отменила стикеров. Идеологические баталии вокруг актуальной темы "беженцы в Германии", например, идут не только в социальных сетях, но и на улицах с помощью наклеек диаметрально противоположного содержания. Более полно с историей политических наклеек за последние сто лет можно познакомиться в Немецком историческом музее в Берлине.

    Автор: Хайке Мунд, Элла Володина


Смотреть видео 02:37

Теракт в Галле: предполагаемый преступник – немец (10.10.2019)

Аудио- и видеофайлы по теме

Скандал с правыми радикалами в бундесвере: солдат рассказал о проявлениях ксенофобии в армии ФРГ  

Жуткий эксперимент: израильтянин-атеист арабского происхождения прошелся по Берлину в кипе  

Также по теме

Halle | Gedenken an Anschlag auf Synagoge | Bundespräsident Steinmeier

Президент ФРГ на памятной церемонии в Галле назвал антисемитизм "сейсмографом демократии" 09.10.2020

В Галле (земля Саксония-Анхальт) вспоминают о погибших год назад в результате теракта возле синагоги.

Deutschland Prozess zum Terroranschlag von Halle

В Магдебурге начался суд по делу о теракте в Галле 21.07.2020

Обвиняемому в теракте в Галле грозит пожизненное заключение. В зал суда его провели в наручниках и кандалах.

Nach Angriff in Halle/Saale - Gedenken

Прокуратура ФРГ предъявила обвинения по делу о теракте в Галле 21.04.2020

Федеральная прокуратура Германии обвиняет Штефана Б. в убийстве двух человек, покушении на убийство 68 человек, вымогательстве с применением насилия и разжигании межнациональной вражды.

Реклама

Самые читаемые

Немецкие пожарницы снялись для календаря (фото)  

Возможные осложнения после COVID-19: история пациентки из Германии  

В ЕС ответили на заявление Минска о приостановке диалога по правам человека  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно