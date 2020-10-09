Прокурор требует пожизненный срок за нападение на синагогу в Галле

На судебном процессе по делу о нападении на синагогу в городе Галле Федеральная прокуратура Германии в среду, 18 ноября, потребовала приговорить обвиняемого Штефана Баллита (Stephan Balliet) к пожизненному тюремному сроку без права на досрочное освобождение через 15 лет и с превентивным содержанием под стражей после отбытия 15-летнего срока.

"Нападение на синагогу в Галле было одним из самых отвратительных антисемитских деяний за все время после окончания Второй мировой войны. Баллит, руководствуясь расистской, ксенофобской и антисемитской идеологией, хотел лишить людей права на жизнь. Его преступление было направлено не только против находившихся в синагоге и еврейской жизни в Германии в целом, но и против всех нас, поскольку еврейская жизнь является неотъемлемой частью нашей страны", - заявил федеральный прокурор Кай Лозе (Kai Lohse) на заседании суда, которое по соображением безопасности и из-за нехватки мест проводится не в верховном земельном суде Наумбурга, а в Магдебурге.

На судебном процессе 28-летний немец Штефан Баллит признал, что 9 октября 2019 года он пытался убить более 50 человек, находившихся в синагоге в Галле по случаю еврейского праздника Йом-кипур. Когда ему не удалось прорваться через массивную дверь синагоги, Баллит застрелил прохожую, а затем убил молодого мужчину в одной из турецких закусочных. Пытаясь скрыться от полиции, он ранил выстрелами еще трех человек. Баллит объяснил свои действия антисемитскими и расистскими теориями заговора.

Смотрите также:

Наклейки как орудие идеологической борьбы Столкновение мировоззрений Политические листовки на клейкой основе формулируют порой диаметрально противоположные мировоззрения: один стикер требует запретить строительство мечетей, другой говорит "нет" ксенофобии.

Наклейки как орудие идеологической борьбы Задолго до Холокоста Расовая идеология нацистов появилась не на пустом месте. Стикеры антисемитского содержания были в Германии в ходу еще в 19 веке. "Не покупай у евреев" - призывает круглая наклейка 1896 года. После проигранной немцами Первой мировой войны с помощью подобных стикеров с особой настойчивостью винили во всех бедах евреев.

Наклейки как орудие идеологической борьбы Уличная пропаганда Нацисты целенаправленно использовали наклейки для популяризации своей расовой идеологии. Сразу же после победы на выборах в рейхстаг в марте 1933 года в Берлине появились стикеры, призывающие немцев к бойкоту еврейских магазинов.

Наклейки как орудие идеологической борьбы Ответ нацистам Еврейские организации в 1920-е годы пытались противостоять разжиганию расовой ненависти наклейками просветительского содержания: "Ненависть к евреям из-за корысти - позорное преступление, из-за убеждения - глупость". Спустя десять лет, когда антисемитизм стал государственной доктриной, осталось только констатировать: "Нацисты - это наше несчастье".

Наклейки как орудие идеологической борьбы Любовь под знаком свастики Даже в любовной переписке использовались наклейки антисемитского содержания. Конверт каждого из этих писем заклеен для прочности наклейкой с антисемитским лозунгом.

Наклейки как орудие идеологической борьбы Социальные стены В послевоенной Германии стикеры изменили свое содержание, но не исчезли совсем. Особенно в политизированные 1970-80-е годы наклейки с политическими лозунгами использовались бунтарями в борьбе против истэблишмента. Их "постили" на улицах все "аналоговые" поколения вплоть до появления "Фейсбука" и "Твиттера".

Наклейки как орудие идеологической борьбы На злобу дня Виртуальная эпоха не отменила стикеров. Идеологические баталии вокруг актуальной темы "беженцы в Германии", например, идут не только в социальных сетях, но и на улицах с помощью наклеек диаметрально противоположного содержания. Более полно с историей политических наклеек за последние сто лет можно познакомиться в Немецком историческом музее в Берлине. Автор: Хайке Мунд, Элла Володина

