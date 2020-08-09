 Прокуратура требует ужесточить приговоры по делу ″Нового величия″ | Новости из Германии о России | DW | 29.09.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Прокуратура требует ужесточить приговоры по делу "Нового величия"

По мнению прокуратуры, фигуранты дела были наказаны слишком мягко. Члены "Нового величия" признаны виновными в создании экстремистского сообщества.

Оглашение приговоров фигурантам дела Нового величия

Оглашение приговоров фигурантам дела "Нового величия"

Прокуратура обжаловала приговоры фигурантам резонансного дела "Нового величия", посчитав назначенное судом наказание недостаточно суровым. "В суд поступило апелляционное представление прокуратуры на приговор, в котором говорится, что она не согласна с наказанием и считает его чрезмерно мягким", - сообщили во вторник, 29 сентября, российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Люблинского суда Москвы.

В августе Люблинский суд признал семерых участников молодежного сообщества "Новое величие" виновными в создании экстремистского сообщества и приговорил их к наказаниям от 4 лет условно до 7 лет колонии. В качестве дополнительного наказания суд лишил всех осужденных права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов и обращений в интернете, сроком на 5 лет и с ограничением свободы на 2 года.

Приговор еще не вступил в законную силу. Адвокаты осужденных ранее сообщали, что они уже обжаловали решение суда первой инстанции и "готовы дойти до ЕСПЧ". По версии следствия, участники "Нового величия" якобы планировали захватить власть в России. В то же время обвиняемые заявляли, что идея создать движение принадлежит внедренному в их сообщество сотруднику ФСБ.

Смотрите также:

  • На растяжке надпись: Путина в отставку. Во главе колонны экс-премьер Михаил Касьянов, журналисты Владимир Кара-Мурза и Александр Рыклин и другие.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Кого-то в отставку, кого-то посадить

    Эта растяжка не сразу появилась во главе первой колонны. Вначале перед участниками, среди которых шли экс-премьер Михаил Касьянов, журналисты Владимир Кара-Мурза и Александр Рыклин и другие, было написано "Заказчик убийства должен сидеть".

  • Надпись на растяжке: Заказчик убийства должен сидеть

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Реальный убийца не найден

    В ходе митинга особо подчеркивалось, что реальный убийца Бориса Немцова, памяти которого и было посвящено шествие, спустя 5 лет после убийства не найден. Толпа скандировала "Немцов - герой России" и "Герои не умирают".

  • Некоторые участники шествия пришли задолго до его начала и предпочли идти перед заглавной колонной. Некоторые, особенно креативные, - даже задом наперед.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Борис, ты был прав!

    Некоторые участники шествия пришли задолго до его начала и предпочли идти перед главной колонной. Некоторые, особенно креативные, - даже задом наперед.

  • Несправедливость жестких приговоров по делу Сети заставила многих выйти на шествие и напомнить о том, что следствие применяло к осужденным пытки.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Позорное дело "Сети"

    Несправедливость жестких приговоров по делу "Сети" заставила многих выйти на шествие и напомнить о том, что следствие применяло к осужденным пытки.

  • Угроза долгосрочной узурпации власти нынешним президентом РФ Владимиром Путиным в связи с планирующимися изменениями Конституции стала одной из главных тем акции и отразилась в том числе на плакатах.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    О порочной бесконечности

    Угроза долгосрочной узурпации власти нынешним президентом РФ Владимиром Путиным в связи с планирующимися изменениями Конституции стала одной из главных тем акции и отразилась в том числе на плакатах.

  • Имя и фото Костантина Котова стало одним из наиболее часто встречающихся на плакатах с изображением политзаключенных.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Свободу Константину Котову!

    Имя и фото Костантина Котова стало одним из наиболее часто встречающихся на плакатах с изображением политзаключенных. Минувшей осенью он был приговорен к четырем годам колонии за нарушение закона о митингах.

  • Грядущие изменения в Конституцию были восприняты либерально настроенными гражданами как покушение на их неотъемлемые права. В связи с этим некоторые решили в шутку поностальгировать о 1991 годе, когда во время путча по ТВ транслировался балет Лебединое озеро.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    В ожидании "Лебединого озера"

    Грядущие изменения в конституцию были восприняты либерально настроенными гражданами как покушение на их неотъемлемые права. В связи с этим некоторые решили в шутку поностальгировать о 1991 годе, когда во время путча по ТВ транслировался балет "Лебединое озеро".

  • Russland Moskau Gedenken an Oppositionsführer Boris Nemzow (DW/Sergey Dick)

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Цветы от Германии на месте убийства

    В годовщину убийства Бориса Немцова посольство ФРГ возложило букет гвоздик на Большом Москворецком мосту, где пять лет назад погиб политик.

  • Russland Sankt-Petersburg Gedenken an Oppositionsführer Boris Nemzow (DW/Wladimir Izotow)

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Наше имя - Борис Немцов

    В шествии и в митинге у Соловецкого камня в Петербурге, по оценкам участников, приняло участие от 2 до 4 тысяч человек. Выступления ораторов, которые, в частности, призывали оппозицию объединиться и агитировали голосовать против поправок в конституцию, прерывались лозунгами "Нет убийствам", "Заказчиков к ответу", "Наше имя - Борис Немцов", "Кадыров - позор России", "Свободу политзаключенным".

  • Полиции предупреждали участников акции о том, что во время шествия нельзя использовать средства наглядной агитации и скандировать лозунги.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Пули в каждого из нас

    Несмотря на предупреждения полицейских о том, что во время шествия нельзя использовать средства наглядной агитации и скандировать лозунги, некоторые участники акции держали в руках плакаты.

  • Полиция в Петербурге

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Шесть задержаний в Питере

    Перед началом акции на Троицкой площади в Северной столице сотрудники полиции задержали четырех активистов из движения "Солидарность" и " Открытой России", а после - еще двоих.

  • На Троицкой площади также упоминали фигурантов дела Сети.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Политические требования

    На Троицкой площади также упоминали фигурантов дела "Сети". "Свободу Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову" - написано на одном из плакатов.

  • В Екатеринбурге в согласованных марше и митинге памяти Немцова и против изменений в конституции приняли участие несколько сот человек.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    В Екатеринбурге в согласованных марше и митинге памяти Немцова и против изменений в конституции приняли участие несколько сот человек, передает корреспондент DW.

  • Шествие в Новосибирске

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    К акции присоединились десятки городов

    Марши и митинги памяти Бориса Немцова прошли также в Поволжье (Нижний Новгород, Казань, Ярославль, Волгоград) на Урале (Екатеринбург, Челябинск), в Сибири (Новосибирск, Барнаул, Иркутск), на Кубани (Краснодар) и многих других городах, в общей сложности - около 40.

    Автор: Владимир Изотов, Санкт-Петербург, Евлалия Самедова, Москва


Смотреть видео 01:38

"Матери против политических репрессий": за детей и все общество в целом (05.11.2019)

Аудио- и видеофайлы по теме

Защита просит освободить обвиняемых по делу "Нового величия"  

"Детям не место в камере!" - репортаж с "Марша матерей"  

Также по теме

Russland Moskau | Angeklagte im Prozess | Nowoje Welitschije

Правозащитники прокомментировали приговор по делу "Нового величия" 09.08.2020

Общественное движение "Матери против политических репрессий" призвало отменить приговор в отношении фигурантов "Нового величия" и привлечь к ответственности провокатора, состряпавшего дело.

Russland Moskau | Angeklagte im Prozess | Nowoje Welitschije

Суд вынес приговоры фигурантам дела "Нового величия" 06.08.2020

Суд приговорил трех фигурантов дела "Нового величия" к срокам заключения от 6 до 7 лет и еще четверых обвиняемых - к условным срокам от 4 до 6,5 лет. Кроме того, они получили два года ограничения свободы.

Russland Moskau | Polizei | Festnahme eines Aktivisten

Приговор по делу "Нового величия": что происходило в суде и возле него 06.08.2020

Суд огласил приговоры фигурантам дела "Нового величия". Они признаны виновными и получили реальные и условные сроки. Как проходил процесс и какой была реакция на него - в репортаже DW.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Встреча Меркель с Навальным меняет его статус  

Siemens без турбин. Почему немецкий концерн распрощался с энергетикой  

Как Фридланд стал ''воротами в Германию''  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно