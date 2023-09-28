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В Швейцарии выдвинули обвинения против дочери Каримова

Даниил Сотников
28 сентября 2023 г.

Гульнару Каримову обвинили в участии в преступной организации, подкупе иностранных чиновников и отмывании денег.

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Гульнара Каримова в Москве
Гульнара КаримоваФото: picture alliance/dpa

Федеральная прокуратура Швейцарии направила в суд обвинение по делу старшей дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары Каримовой. Ее обвиняют в участии в преступной организации, подкупе иностранных чиновников и отмывании денег. Об этом швейцарское надзорное ведомство сообщило в четверг, 28 сентября.

Согласно обвинительному заключению, Каримова и бывший управляющий директор одной из российских телекоммуникационных компаний были участниками преступной организации, которая действовала как в Швейцарии, так и в других странах. 

По версии прокуратуры, как минимум с 2001 по 2013 годы Каримова создала и руководила преступной организацией под названием "Офис", в которую входило несколько десятков человек и множество компаний. Иностранным организациям, желающим начать работу в телекоммуникационной отрасли Узбекистана, приходилось давать взятки связанным с Каримовой компаниям. Согласно обвинительному заключению, организация действовала в Швейцарии с 2005 года.

Подобные обвинения против Каримовой выдвигали в Великобритании

Расследование федеральной прокуратуры Швейцарии началось в 2012 году. В ходе следствия были конфискованы активы на сумму 780 млн швейцарских франков (806 млн евро), включая недвижимость, наличные деньги и драгоценности.

Аналогичные обвинения в отношении Каримовой были выдвинуты в Великобритании. Власти страны конфисковали ее имущество на сумму более 20 млн фунтов стерлингов - две квартиры в районе Лондона Белгравия, а также особняк в графстве Суррей. Суд в Лондоне заключил, что все это имущество было приобретено на преступные доходы, а именно за счет взяток от телекоммуникационных компаний за помощь в выходе на узбекский рынок.

Общая сумма активов, связанных с Гульнарой Каримовой, в Швейцарии, Франции, США и ряде других стран оценивалась почти в 1,4 млрд долларов. В августе 2015 года Каримова была осуждена в Узбекистане за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, а в 2017 году в рамках другого дела ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, а затем увеличили его до 13 лет и 4 месяцев. 

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