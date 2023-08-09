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В Великобритании конфисковано имущество дочери Каримова

Сергей Ромашенко
7 мин. назад

Британские власти конфисковали имущество дочери экс-президента Узбекистана на сумму более чем 20 млн фунтов. Суд в Лондоне заключил, что Гульнара Каримова приобрела недвижимость на преступно нажитые доходы.

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Гульнара Каримов, 2013 год
Гульнара Каримов, 2013 годФото: Getty Images/Y. Forestier

Власти Великобритании конфисковали имущество дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова - Гульнары Каримовой на сумму более 20 млн фунтов стерлингов. Речь идет о двух квартирах в фешенебельном районе Лондона Белгравия, а также особняке в графстве Суррей. Суд в Лондоне заключил, что все это имущество было приобретено на преступные доходы, сообщило правительственное Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупном размере вечером во вторник, 8 августа.

Запрос о конфискации недвижимости Гульнары Каримовой суд рассматривал с 2018 года. Британские власти утверждают, что Каримова получила в виде взяток от телекоммуникационных компаний за помощь в выходе на узбекский рынок сотни миллионов долларов.

Миллиардные активы в различных странах

Общая сумма активов, связанных с Гульнарой Каримовой, в Швейцарии, Франции, США и ряде других стран оценивается почти в 1,4 млрд долларов. Правительство Узбекистана пытается вернуть часть из них.

Гульнара Каримова - старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Пост главы государства он занимал с момента обретения страной независимости в 1991 году и до своей смерти в 2016 году. В 2015 году, еще при жизни отца, Каримову приговорили к пяти годам лишения свободы по обвинению в коррупции.

В 2017 году суд в Ташкенте приговорил ее по другому делу к 10 годам тюрьмы, а в 2020-м по третьему делу - к 13 годам. До ареста Каримова считалась одним из самых влиятельных людей в Узбекистане, сообщалось, что у нее были амбиции стать преемницей отца на посту президента страны.

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