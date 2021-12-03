Прокуратура потребовала приговорить Юрия Дмитриева к 15 годам колонии

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Прокуратура требует увеличить уже назначенный Дмитриеву судом срок еще на два года. Защитники попросят оправдать главу карельского "Мемориала".
В Петрозаводском городском суде, в котором вновь рассматривается дело главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, в ходе прений сторон представитель прокуратуры предложил приговорить его к 15 годам лишения свободы, таким образом увеличив уже назначенный судом срок на два года. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщает радиостанция Business FM со ссылкой на адвокатов историка Виктора Ануфриева и Романа Масалева.
По словам защитников, ожидается, что 13 декабря в прениях сторон выступит представитель потерпевшей, которой по делу признана бабушка несовершеннолетней приемной дочери Дмитриева. "Она разделяет позицию прокуратуры", - указал Виктор Ануфриев. Сам подсудимый и его адвокаты выступят в тот же день. Защитники попросят оправдать Дмитриева.
65-летнего историка, обнаружившего места захоронения тысячи жертв сталинских политических репрессий в Сандармохе и Красном Бору, судят с 2018 года. Первоначально он обвинялся по четырем статьям: в насильственных действиях сексуального характера, изготовлении порнографии, развратных действиях в отношении несовершеннолетнего и незаконном хранении оружия.
В апреле 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева по большей части обвинений, осудив на 2,5 года ограничения свободы за незаконное хранение оружия - при обыске у него были обнаружены части охотничьего ружья. Прокуратура, представитель потерпевшей и сам осужденный (он требовал полного оправдания) обжаловали приговор. Апелляционная инстанция направила дело в суд на новое рассмотрение.
В ходе повторного процесса Петрозаводский городской суд 22 июля 2020 года приговорил Дмитриева к трем годам и шести месяцам лишения свободы за насильственные действия сексуального характера в отношении приемной дочери. По трем же другим статьям: изготовление порнографии, развратные действиях в отношении несовершеннолетнего и незаконное хранение оружия он был оправдан. Дмитриев должен был выйти на свободу в ноябре того же года, так как практически отбыл срок. Однако прокуратура вновь оспорила приговор в вышестоящем суде.
В сентябре 2020 года Верховный суд Карелии увеличил срок Дмитриеву почти в четыре раза - с 3,5 года лишения свободы до 13 лет заключения, сочтя доказанной его вину в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери.
По трем другим статьям дело было выделено в отдельное производство и возвращено в Петрозаводский городской суд. С октября 2020 года оно слушается в закрытом режиме.
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