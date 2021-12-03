 Прокуратура потребовала приговорить Юрия Дмитриева к 15 годам колонии | Новости из Германии о России | DW | 03.12.2021

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Россия

Прокуратура потребовала приговорить Юрия Дмитриева к 15 годам колонии

Прокуратура требует увеличить уже назначенный Дмитриеву судом срок еще на два года. Защитники попросят оправдать главу карельского "Мемориала".

Глава карельского Мемориала, историк Юрий Дмитриев

Глава карельского "Мемориала", историк Юрий Дмитриев

В Петрозаводском городском суде, в котором вновь рассматривается дело главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, в ходе прений сторон представитель прокуратуры предложил приговорить его к 15 годам лишения свободы, таким образом увеличив уже назначенный судом срок на два года. Об этом в пятницу, 3 декабря,  сообщает радиостанция Business FM со ссылкой на адвокатов историка Виктора Ануфриева и Романа Масалева.

По словам защитников, ожидается, что 13 декабря в прениях сторон выступит представитель потерпевшей, которой по делу признана бабушка несовершеннолетней приемной дочери Дмитриева. "Она разделяет позицию прокуратуры", - указал Виктор Ануфриев. Сам подсудимый и его адвокаты выступят в тот же день. Защитники попросят оправдать Дмитриева.

Дело историка Дмитриева

65-летнего историка, обнаружившего места захоронения тысячи жертв сталинских политических репрессий в Сандармохе и Красном Бору, судят с 2018 года. Первоначально он обвинялся по четырем статьям: в насильственных действиях сексуального характера, изготовлении порнографии, развратных действиях в отношении несовершеннолетнего и незаконном хранении оружия.

В апреле 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева по большей части обвинений, осудив на 2,5 года ограничения свободы за незаконное хранение оружия - при обыске у него были обнаружены части охотничьего ружья. Прокуратура, представитель потерпевшей и сам осужденный (он требовал полного оправдания) обжаловали приговор. Апелляционная инстанция направила дело в суд на новое рассмотрение.

В ходе повторного процесса Петрозаводский городской суд 22 июля 2020 года приговорил Дмитриева к трем годам и шести месяцам лишения свободы за насильственные действия сексуального характера в отношении приемной дочери. По трем же другим статьям: изготовление порнографии, развратные действиях в отношении несовершеннолетнего и незаконное хранение оружия он был оправдан. Дмитриев должен был выйти на свободу в ноябре того же года, так как практически отбыл срок. Однако прокуратура вновь оспорила приговор в вышестоящем суде.

В сентябре 2020 года Верховный суд Карелии увеличил срок Дмитриеву почти в четыре раза - с 3,5 года лишения свободы до 13 лет заключения, сочтя доказанной его вину в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери.

По трем другим статьям дело было выделено в отдельное производство и возвращено в Петрозаводский городской суд. С октября 2020 года оно слушается в закрытом режиме.

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    Автор: Ефим Шуман


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