 Прокуратура потребовала отправить шамана Габышева на принудительное лечение | Новости из Германии о России | DW | 23.07.2021

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Россия

Прокуратура потребовала отправить шамана Габышева на принудительное лечение

Юрист Алексей Прянишников связал требование обвинения с окончанием срока содержания Александра Габышева в психиатрическом стационаре.

Шаман Александр Габышев и юрист Алексей Прянишников

Александр Габышев (слева) и Алексей Прянишников

Шамана Александра Габышева, находящегося в Якутском психоневрологическом диспансере, могут отправить на принудительное лечение. Об этом в пятницу, 23 июля, сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на защитника Габышева, юриста "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова.

"Обвинение просит направить Александра Габышева на принудительное лечение в специализированное психиатрическое учреждение с интенсивным наблюдением. Связываю спешку с тем, что 27 июля истекает шестимесячный срок содержания Габышева в психиатрическом стационаре", - отметил адвокат.

Прянишников также сообщил, что суд, рассматривающий дело в отношении Габышева, перешел к прениям несмотря на ходатайство защиты об объявлении перерыва до 26 июля, необходимого адвокатам для подготовки .

Попытки шамана Габышева дойти до Москвы

В марте 2019 года Александр Габышев отправился в пешее путешествие из Якутии в Москву, чтобы "изгнать Путина" и "восстановить справедливость". В сентябре Габышева арестовали, Федеральная служба безопасности возбудила дело о публичных призывах к экстремизму, но обвинение не предъявили. Шамана поместили в психоневрологический диспансер, но позже выпустили.

В декабре 2019 года Габышев вновь отправился в Москву, но его задержали и обвинили в неповиновении полиции. Следственный комитет тогда начал проверку на предмет возбуждения уголовного дела. В середине июля 2020 года Габышева выписали из Якутского республиканского психиатрического диспансера, в котором он находился на принудительном лечении с середины мая.

В начале 2021 года Габышев объявил о новом "походе на Москву", но был задержан. Экспертиза признала мужчину невменяемым. Якутский городской суд удовлетворил иск местного психоневрологического диспансера о принудительной госпитализации Габышева. В обоснование требований учреждение указало на то, что шаман "вновь начал делать громкие заявления в средствах массовой информации".

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