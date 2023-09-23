Прокуратура обвинила главу комитета Сената США в коррупции

Однопартийцы из Демократической партии США призвали сенатора от штата Нью-Джерси Роберта Менендеса подать в отставку на фоне предъявленных ему прокуратурой серьезных обвинений в коррупции, сообщает агентство dpa в субботу, 23 сентября.

С призывом уйти в отставку к Менендесу обратились губернатора представляемого им штата Нью-Джерси Фил Мерфи, спикер Ассамблеи штата Крейг Кофлин и председатель Демократической партии штата Лерой Джонс. С аналогичными призывами выступили сразу несколько членов Палаты представителей, пишет портал Axios.

Накануне из-за выдвинутых обвинений Менендес временно сложил с себя полномочия председателя комитета по иностранным делам Сената Конгресса США, сообщил лидер демократов в Сенате Чак Шумер. "Сенатор Менендес принял верное решение временно оставить пост председателя комитета по иностранным делам до разрешения этого дела", - написал он.

Обвинения Менендеса в коррупции

О предъявленных Мененденсу обвинениях стало известно в пятницу, 22 сентября. Прокуратура обвинила сенатора по трем пунктам. В первом из них говорится, что он передавал конфиденциальную правительственную информацию США руководству Египта, а за свою помощь сенатор и его супруга Надин Менендес получали взятки "на сотни тысяч долларов", в виде наличных, золотых слитков, выплат за квартиру и "роскошного автомобиля".

Два других пункта касаются попыток сенатора "повлиять на расследования уголовных дел в отношении трех бизнесменов из Нью-Джерси": Уилла Ханы, Хосе Урибе и Фреда Дайбеса. По версии следствия, Хана неоднократно участвовал в приватных встречах Мененденса с египетскими чиновниками, в результате которых становился выгодоприобретателем решений властей страны, а его компания использовалась для продвижения коррупционной схемы путем "обеспечения потока доходов", из которого Хана "мог бы выплатить взятки, которые он обещал" сенатору через его жену.

Во время обыска у Менендеса нашли слитки золота

Уголовное дело против сенатора завели еще в октябре 2022 года. Его расследованием занималась прокуратура Манхэттана. Во время обыска в 2022 году в доме сенатора в Нью-Джерси следователи нашли 480 тысяч долларов наличными, а также золотые слитки на сумму более 100 тысяч долларов.

Это второе дело по обвинению в коррупции, выдвинутое против Менедеса. В 2015 году его обвинили в оказании лоббистских услуг в обмен на роскошный отдых, авиабилеты и пожертвования на избирательную кампанию. В 2017 году суд снял обвинения.

Нынешние обвинения сенатор отверг, заявив, что это "закулисные силы" пытаются "заставить его замолчать и вырыть ему политическую могилу". По словам Менендеса, он не собирается подавать в отставку.

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