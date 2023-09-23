  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Нагорный Карабах
Ситуация в Беларуси
КоррупцияСША

Прокуратура обвинила главу комитета Сената США в коррупции

Даниил Сотников
23 сентября 2023 г.

Сенатор Роберт Менендес временно покинул пост главы комитета по иностранным делам, однопартийцы требуют его отставки.

https://p.dw.com/p/4WifA
Прокурор показывает снимки найденных во время обыска у Менендеса вещей
Прокурор показывает снимки найденных во время обыска у Менендеса вещей Фото: Robert Bumsted/AP Photo/picture alliance

Однопартийцы из Демократической партии США призвали сенатора от штата Нью-Джерси Роберта Менендеса подать в отставку на фоне предъявленных ему прокуратурой серьезных обвинений в коррупции, сообщает агентство dpa в субботу, 23 сентября.

С призывом уйти в отставку к Менендесу обратились губернатора представляемого им штата Нью-Джерси Фил Мерфи, спикер Ассамблеи штата Крейг Кофлин и председатель Демократической партии штата Лерой Джонс. С аналогичными призывами выступили сразу несколько членов Палаты представителей, пишет портал Axios.

Накануне из-за выдвинутых обвинений Менендес временно сложил с себя полномочия председателя комитета по иностранным делам Сената Конгресса США, сообщил лидер демократов в Сенате Чак Шумер. "Сенатор Менендес принял верное решение временно оставить пост председателя комитета по иностранным делам до разрешения этого дела", - написал он.

Обвинения Менендеса в коррупции

О предъявленных Мененденсу обвинениях стало известно в пятницу, 22 сентября. Прокуратура обвинила сенатора по трем пунктам. В первом из них говорится, что он передавал конфиденциальную правительственную информацию США руководству Египта, а за свою помощь сенатор и его супруга Надин Менендес получали взятки "на сотни тысяч долларов", в виде наличных, золотых слитков, выплат за квартиру и "роскошного автомобиля". 

Два других пункта касаются попыток сенатора "повлиять на расследования уголовных дел в отношении трех бизнесменов из Нью-Джерси": Уилла Ханы, Хосе Урибе и Фреда Дайбеса. По версии следствия, Хана неоднократно участвовал в приватных встречах Мененденса с египетскими чиновниками, в результате которых становился выгодоприобретателем решений властей страны, а его компания использовалась для продвижения коррупционной схемы путем "обеспечения потока доходов", из которого Хана "мог бы выплатить взятки, которые он обещал" сенатору через его жену.

Во время обыска у Менендеса нашли слитки золота

Уголовное дело против сенатора завели еще в октябре 2022 года. Его расследованием занималась прокуратура Манхэттана. Во время обыска в 2022 году в доме сенатора в Нью-Джерси следователи нашли 480 тысяч долларов наличными, а также золотые слитки на сумму более 100 тысяч долларов.

Это второе дело по обвинению в коррупции, выдвинутое против Менедеса. В 2015 году его обвинили в оказании лоббистских услуг в обмен на роскошный отдых, авиабилеты и пожертвования на избирательную кампанию. В 2017 году суд снял обвинения.

Нынешние обвинения сенатор отверг, заявив, что это "закулисные силы" пытаются "заставить его замолчать и вырыть ему политическую могилу". По словам Менендеса, он не собирается подавать в отставку. 

Смотрите также:

Почему растет рейтинг Трампа - вопреки всему

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Сенатор-республиканец: С Путиным нужно говорить так, чтобы ему стало понятно (21.02.2022)

Сенатор-республиканец: С Путиным нужно говорить так, чтобы ему стало понятно (21.02.2022)

В эксклюзивном интервью DW американский сенатор Линдси Грэм, представляющий республиканскую партию, рассказал об ошибках Запада в связи с Россией, выступлении Зеленского и санкциях, понятных для Путина.
Политика21 февраля 2022 г.03:54 мин.
Капитолий - здание заседаний Конгресса США в Вашингтоне

Сенат США допустил санкции против РФ до ее возможного вторжения в Украину

Сенат США допустил санкции против РФ до ее возможного вторжения в Украину

Обсуждение санкций против России в Сенате США - "на финишной прямой", сообщил демократ Роберт Менендес. По его словам, некоторые меры могут быть введены не дожидаясь вторжения РФ в Украину.
Политика30 января 2022 г.
Путин разрывает фото Трампа - карикатура Сергея Елкина

Комментарий: Санкции США на долгие десятилетия

Комментарий: Санкции США на долгие десятилетия

Заигрывания Трампа с Путиным спровоцировали Конгресс на обсуждение новых санкций, которые ударят по госдолгу и IT-сфере. Их нельзя будет отменить десятилетиями, предупреждает Иван Преображенский.
Иван Преображенский
Иван Преображенский
Комментарий
Политика26 июля 2018 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Белорусский правозащитник, лауреат Нобелевской премии Алесь Беляцкий за решеткой в зале суда в январе 2023 года

В ООН заявили о массовых нарушениях прав человека в Беларуси

Права человека23 сентября 2023 г.
1 стр. из 2
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Кадр из фильма Владимира Меньшова "Москва слезам не верит"

Почему Россия отказалась от "Оскара"?

Почему Россия отказалась от "Оскара"?

Кино22 сентября 2023 г.
Описание карикатуры: над воротами деревянными забором огороженного рынка написано: "Российский рынок". На заборе, а также в павильонах внутри рынка видны логотипы известных западных компаний: Apple, Bosch, Canon, IBM и других.

Иностранные фирмы на российском рынке: уйти нельзя остаться

Иностранные фирмы на российском рынке: уйти нельзя остаться

Экономика и бизнес22 сентября 2023 г.
Термостат на батарее

Вторая зима без газа из России. В Германии "учебная тревога"

Вторая зима без газа из России. В Германии "учебная тревога"

Экономика и бизнес22 сентября 2023 г.
Очередная группа мигрантов из Африки достигла берегов острова Лампедуза, 18 сентября 2023 года

Европа на пороге нового миграционного кризиса

Европа на пороге нового миграционного кризиса

Миграция22 сентября 2023 г.
Большие буквы AfD, обозначающие аббревиатуру партии "Альтернатива для Германии"

"Альтернатива для России": идеологический сдвиг АдГ к Кремлю

"Альтернатива для России": идеологический сдвиг АдГ к Кремлю

Политика22 сентября 2023 г.
Плакат на спине человека: "Иностранный агент"

Казахстан опубликовал свой "список иноагентов". Зачем?

Казахстан опубликовал свой "список иноагентов". Зачем?

Политика22 сентября 2023 г.
На главную страницу