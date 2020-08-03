 Производители отказываются от пластика? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 28.06.2022

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Культура и стиль жизни

Производители отказываются от пластика?

Спасение планеты от пластика - задача сложная. Насколько эффективен сертификат "нейтральный пластик"? DW разбиралась.

Plastikmüll im Meer

Понятно, что проблему с пластиковыми отходами надо как-то решать. Сегодня производится в 200 раз больше пластика, чем 70 лет назад. Во всем мире переработано всего девять процентов объема пластиковых отходов. Будь то на горе Эверест, в каждом слое воды в море, в арктических льдах, в желудках животных, в питьевой воде, пище и даже в человеческой крови - пластиковые отходы есть повсюду.

Пластиковые сертификаты: как это работает

Производители, которые хотят компенсировать использование пластика, платят взносы неправительственным организациям и компаниям, задейстованным в модели Plastik Offsetting, и получают сертификаты, свидетельствующие о "нейтральном отношении к пластику" или так называемые "пластиковые коллективные кредиты". Но что происходит с собранным пластиком? Экспертам не хватает прозрачности. Кроме того, до сих пор нет научных исследований, подтверждающих эффективность такой модели по продаже сертификатов.

Пластиковый сертификат

Компании, сертифицированные как "пластиковые нейтральные", могут продолжать использовать пластиковую упаковку

Одним из пионеров на рынке стала компания rePurpose Global из Нью-Йорка, которая среди прочего выдает сертификаты "нейтральный пластик". Это означает, что компании могут инвестировать в программы rePurpose Global по сбору и переработке пластика, а затем продавать свою продукцию, отмеченную этим сертификатом. Однако наличие сертификата не обязательно означает снижение потребления пластика самой компанией. 

В заявлении для DW rePurpose Global подчеркивает, что не сертифицирует ни одну компанию, "которая на самом деле не стремится сократить потребление пластика". Мы предоставляем брендам "этически переработанный пластик из наших проектов, чтобы поддержать их на пути к 100-процентно замкнутым цепочкам поставок".

При виде такого сертификата потребители ожидают, что "продукт не оказывает негативного воздействия на окружающую среду, однако на самом деле это не так", подчеркивает Аликс Грабовски, представитель Всемирного фонда дикой природы (WWF). Потребителя довольно легко ввести в заблуждение.

Мало прозрачности в акции "нейтральный к пластик"

Анализ рынка, проведенный американской неправительственной организацией The Circular Initiative, отмечает риски так называемого Greenwashing - формы маркетингового спина, в которой зеленый пиар и зеленый маркетинг обманчиво используются, чтобы убедить общественность в том, что продукты, цели и политика организации являются экологически чистыми. Из 32 рассмотренных предложений только три показали эффективность в решении задач по уменьшению количества пластикового мусора.

Том Зоете из экологической организации Recyclingnetwerk Benelux скептически относится к новым предложениям. "Весь жизненный цикл пластика связан с потреблением ресурсов", - заявил Зоете DW. Только те, кто действительно не использует пластик, могут быть "нейтральными к пластику". 

Морская черепаха окутана пластиковым мусором

Морская черепаха окутана пластиковым мусором

Американская компания rePurpose Global сообщает о том, что собирает семь миллионов килограммов пластика в год, который мог бы оказаться в дикой природе. По ее собственным заявлениям, 100 процентов собранного пластика перерабатывается в одежду, мусорные баки или в материалы для дорожного и жилищного строительства.

Все, что не может быть переработано, используется в качестве источника энергии для цементной промышленности и сжигается вместо угля. Критики говорят, что при этом одно грязное топливо заменяется другим, а этот метод также способствует загрязнению воздуха.

Для Аликса Грабовски из WWF главной проблемой являются маркетинговые инструменты, а не столько сами проекты, многие из которых на самом деле работают на уменьшение отходов и повышение заработной платы в местах, наиболее пострадавших от пластикового загрязнения.

В марте 2022 года 200 стран впервые договорились установить к 2024 году обязательные правила производства, потребления и утилизации пластика. Всемирный фонд дикой природы (WWF) приветствовал это соглашение, назвав его историческим.

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    Автор: Инга Ваннер, Геро Рютер


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