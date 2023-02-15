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Информация об отмене рейсов на табло в аэропорту Франкфурта-на-Майне (фото из архива)
Фото: Kai Pfaffenbach/REUTERS
Экономика и бизнесГермания

Профсоюз Verdi объявил о крупной забастовке в аэропортах ФРГ

Александра Иванова
49 мин. назад

Из-за отсутствия прогресса в тарифных переговорах профсоюз Verdi организовывает стачку в аэропортах Франкфурта-на-Майне, Мюнхена, Штутгарта, Гамбурга, Дортмунда, Ганновера и Бремена.

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На фоне отсутствия прогресса в переговорах о повышении тарифов на оплату труда профсоюз Verdi ранним утром в среду, 15 февраля, призвал сотрудников семи крупных немецких аэропортов устроить забастовку 17 февраля.

Как сообщается в пресс-релизе профсоюза, причиной для объявления стачки стали безуспешные тарифные переговоры с работодателями на предприятиях федерального и коммунального уровня из сферы общественного обслуживания, переговоры на местном уровне, касающиеся оплаты труда работников наземных служб аэропортов, а также переговоры федерального уровня по оплате труда работников служб авиационной безопасности.

"Инфляция, высокие цены на энергоносители и продукты питания приводят к тому, что большинство работников оказываются в незащищенном положении. Многие уже не знают, как платить за квартиру и наполнять холодильник. Им требуется значительно больше денег на жизнь. Работодатели должны осознавать это и реагировать соответствующим образом. Они должны вознаграждать хорошую работу трудящихся и освобождать их от огромного финансового давления", - заявила в этой связи вице-председательница Verdi Кристине Беле (Christine Behle).

Сообщается, что бастовать будут сотрудники аэропортов во Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Штутгарте, Гамбурге, Дортмунде, Ганновере и Бремене. Забастовка начнется в ранние утренние часы 17 февраля и закончится в ночь на 18 февраля. Поставки гуманитарной помощи в пострадавшие от землетрясения Турцию и Сирию от забастовки не пострадают, указали в Verdi.

Ранее, 25 января организованная Verdi суточная забастовка прошла в аэропорту Берлина (BER). В итоге было отменено 300 вылетов и посадок, пострадали почти 35 тысяч пассажиров.

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www.verdi.de
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