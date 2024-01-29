Профсоюз немецких машинистов GDL досрочно завершил стачку

Концерн Deutsche Bahn отказался от своей позиции блокады и дал письменное согласие на переговоры по основным требованиям профсоюза машинистов немецких поездов, говорится на сайте GDL.

В Германии шестидневная забастовка машинистов, начавшаяся в ночь на 24 января, была завершена досрочно - в ночь на понедельник, 29 января.

Ранее, 27 января, на сайте организатора забастовки - немецкого профсоюза машинистов GDL - было анонсировано , что он прекратит стачку машинистов раньше запланированного срока - в сфере пассажирского транспорта в 2.00 29 января, а в сфере грузового транспорта в 18.00 28 января, - поскольку железнодорожный концерн Deutsche Bahn AG "отказался от своей позиции блокады и дал письменное согласие на переговоры по основным требованиям профсоюза".

Забастовка машинистов в Германии

В результате забастовки значительная часть пассажирского транспорта с двух часов ночи 24 января не работала. Это касается как поездов дальнего следования, так и региональных составов, в том числе поездов ближнего сообщения (S-Bahn), в таких крупных городах, как например, Берлин и Гамбург, где такие составы фактически выполняют функцию городского транспорта. Машинисты грузовых поездов начали забастовку еще раньше - с 18 часов 23 января.

Это была уже вторая забастовка в наступившем году. Предыдущая длилась три дня - с 10 по 12 января. На время стачки компания Deutsche Bahn ввела чрезвычайное расписание, в котором было отменено около 80% поездов дальнего следования и значительное число региональных и пригородных поездов.

Тарифные переговоры Deutsche Bahn и профсоюза GDL

Вторая в текущем году забастовка была начата, поскольку тарифные переговоры профсоюза GDL Deutsche Bahn провалились, в частности, из-за несогласия концерна сократить рабочую неделю машинистов с нынешних 38 до 35 часов при полном сохранении заработной платы.

19 января DB представил новое компромиссное предложение, которое включало возможность сокращения рабочего времени до 37 часов в неделю с 2026 года при сохранении заработной платы. В качестве альтернативы машинисты могли бы рассчитывать на более значительное повышение заработной платы. Однако представители GDL отвергли это предложение.

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