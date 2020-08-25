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Pro Deutschland, часть праворадикального движения PRO

В 2017 году небольшая праворадикальная партия Pro Deutschland самораспустилась, ее членов призвали присоединиться к "Альтернативе для Германии".

Гражданское движение "За Германию" (Bürgerbewegung pro Deutschland или кратко Pro Deutschland) - это была небольшая немецкая праворадикальная партия. Она была основана в 2005 году и являлась частью движения Pro. В ноябре 2017 года руководство партии приняло решение о самороспуске и призвало членов Pro Deutschland присоединиться к "Альтернативе для Германии".

Berlinale Logo auf einem Banner in den Potsdamer Platz Arcaden am 05.02.2019 in Berlin *** Berlinale logo on a banner in the Potsdamer Platz Arcaden on 05 02 2019 in Berlin

Отказ Берлинале от женских и мужских призов навредит актрисам? 25.08.2020

Немецкая общественная организация Pro Quote Film раскритиковала инициативу кинофестиваля Берлинале за намерение вручать актерские призы без гендерного разделения.
Refugees and Migrants disembark on a ferry with destination the port of Piraeus, on the northeastern Aegean island of Lesbos, Greece, Monday, Sept. 30, 2019. Authorities have been moving hundreds of migrants and refugees deemed to be vulnerable from the overcrowded Moria camp in Lesbos island to camps on the mainland. (AP Photo/Michael Varaklas) |

Глава МВД ФРГ призвал к реформе системы предоставления убежища в ЕС 07.06.2020

Накануне будущего председательства ФРГ в Совете ЕС Хорст Зеехофер заявил о необходимости перестроить погранслужбу Frontex и призвал уже на внешних границах Евросоюза проверять право въезжающих на убежище.
19.09.2019, Bayern, München: Journalisten kommen zu einer Pressekonferenz von Huawei. Huawei stellt die neue Smartphone Serie Mate 30 / 30 Pro vor. Foto: Sven Hoppe/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

На российский рынок поступит смартфон Huawei без приложений Google 25.11.2019

Флагманский смартфон Huawei Mate 30 Pro работает на операционной системе Android 10 от Google, но без поддержки его сервисов и магазина приложений, сообщает "Коммерсант".
25.08.2019, Sachsen, Chemnitz: Unterstützer der rechtsextremistischen Bewegung Pro Chemnitz laufen durch das Zentrum von Chemnitz. Ein Jahr nach der tödlichen Messerattacke auf dem Chemnitzer Stadtfest steht die Stadt an diesem Wochenende erneut im Fokus. Mit dem Bürgerfest Herzschlag wagt die Stadt einen Neuanfang. Pro Chemnitz hatte im Vorfeld zu einer Kundgebung aufgerufen. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Акция праворадикалов в Хемнице не собрала заявленного числа участников 26.08.2019

Праворадикальное движение Pro Chemnitz собиралось вывести на улицу 1000 человек к годовщине убийства в Хемнице. На акцию вышли около 450 участников.
21.09.2018, Sachsen, Chemnitz: Teilnehmer einer Demonstration der rechtspopulistischen Bewegung Pro Chemnitz ziehen hinter Absperrgittern durch die Stadt. Sie tragen ein Transparent mit der Aufschrift Wir sind das Volk. Die Demonstration des rechtspopulistischen Bündnisses «Pro Chemnitz» und eine Gegendemo haben am Freitagabend zunächst weniger Menschen angezogen als in der Vorwoche. Foto: -/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Демонстранты в Хемнице напали на офис Левой партии 22.09.2018

В акции Pro Chemnitz участвовали около двух тысяч человек. Офис Левой партии забросали камнями и яйцами, также было совершено нападение на журналиста.
30.08.2018, Sachsen, Chemnitz: Polizeifahrzeuge stehen vor dem Stadion Chemnitz. Hier soll am Abend eine Demonstration der rechtspopulistischen Bewegung Pro Chemnitz sowie ein Bürgergespräch mit Ministerpräsident Kretschmer (CDU) und Oberbürgermeisterin Ludwig (SPD) stattfinden. Am Sonntag war in Chemnitz ein 35 Jahre alter Deutscher durch Messerstiche getötet worden. Nach der Tat zogen überwiegend rechte Demonstranten durch die Stadt, von denen einige Ausländer angriffen. Foto: Ralf Hirschberger/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Полиция Саксонии призывает стянуть в Хемниц все имеющиеся в наличии силы 31.08.2018

В саксонском Хемнице 1 сентября ожидаются массовые акции левых и правых радикалов. В соседнем Дрездене отменили футбольный матч, чтобы разгрузить полицию.

30.08.2018, Sachsen, Chemnitz: Demonstranten mit einer Deutschlandfahne versammeln sich vor dem Stadion vom Chemnitzer FC. Am Sonntag war in Chemnitz ein 35 Jahre alter Deutscher durch Messerstiche getötet worden. Nach der Tat zogen überwiegend rechte Demonstranten durch die Stadt, von denen einige Ausländer angriffen. Foto: Ralf Hirschberger/dpa | Verwendung weltweit

Праворадикалы устроили еще один митинг в Хемнице 30.08.2018

В Хемнице 30 августа прошла еще одна акция праворадикального толка. В тот же день с жителями города встретился глава земельного правительства Саксонии Михаэль Кречмер.
14.12.2016 Ein Flugzeug von Meridiana steht am 14.12.2016 auf dem Flughafen in Frankfurt am Main (Hessen). Laut Informationen von Pro Asyl und Medienberichten sollte am Mittwochabend ein erster Charterflug mit 50 Afghanen von Frankfurt nach Kabul starten. Die Bundespolizei und der Flughafenbetreiber Fraport wollten sich nicht zu einer möglichen Abschiebung äußern und verwiesen auf das Bundesinnenministerium. Foto: Boris Roessler/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Германия продолжила высылку афганцев 07.12.2017

Самолет с депортированными 27 афганцами приземлился в Кабуле 7 декабря. Впервые на борту машины находились два человека, представлявших в ФРГ реальную угрозу для общественной безопасности.
ARCHIV - Flüchtlinge laufen am 03.10.2015 nach ihrer Ankunft über den Bahnsteig am Bahnhof in Schönefeld (Brandenburg). Foto: Patrick Pleul/dpa (zu dpa/lrs «Rheinland-Pfalz schiebt Flüchtlinge über andere Länder ab» vom 26.10.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Германию покинули рекордное количество мигрантов 19.02.2017

В 2016 году из страны уехали около 80 тысяч мигрантов. Из 700 тысяч запросов на предоставление убежища, поданных в 2016 году, около 300 тысяч не были удовлетворены.
Defendant (R) identified as Enea B. is seen in the courtroom at the higher regional court in Duesseldorf September 8, 2014. Enea B. is one of four men charged with planning attacks on a far-right anti-Muslim political party Pro-NRW. One of the accomplices, a German man described as a radical Islamist and named only as Marco G., was charged earlier this year with planting a pipe bomb in Bonn train station in 2012 and intending to kill as many people as possible. The bomb did not explode. Marco G., was also charged with planning to assassinate the leader of Pro-NRW, with three accomplices, a 43-year-old Albanian man, a 25-year-old German-Turkish citizen, and a 24-year-old German. REUTERS/Ina Fassbender (GERMANY - Tags: CRIME LAW RELIGION POLITICS SOCIETY TPX IMAGES OF THE DAY)

Обвинение требует пожизненного заключения для "боннского террориста" 13.02.2017

Оставившего в 2012 году на боннском вокзале сумку с неразорвавшейся бомбой мужчину гособвинение требует лишить свободы пожизненно. Его сообщники попали под влияние "Исламского движения Узбекистана".
14.12.2016 Ein Flugzeug von Meridiana steht am 14.12.2016 auf dem Flughafen in Frankfurt am Main (Hessen). Laut Informationen von Pro Asyl und Medienberichten sollte am Mittwochabend ein erster Charterflug mit 50 Afghanen von Frankfurt nach Kabul starten. Die Bundespolizei und der Flughafenbetreiber Fraport wollten sich nicht zu einer möglichen Abschiebung äußern und verwiesen auf das Bundesinnenministerium. Foto: Boris Roessler/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

ФРГ выслала 34 беженца в Афганистан 14.12.2016

Германия выслала в Афганистан группу беженцев, чьи прошения об убежище были ранее отклонены. Процесс депортации одного из мигрантов приостановлен решением Конституционного суда ФРГ.
17.08.2015+++ Asylum seekers wait in front of the Federal Office for Migration and Refugees (BAMF) at Berlin's Spandau district, Germany August 17, 2015. REUTERS/Stefanie Loos

Беженцы в Германии: мифы и реальность 01.09.2015

Рост числа беженцев вызывает у многих граждан ФРГ вопросы и связан с некоторыми предрассудками. Якобы беженцы отнимают работу, получают много денег и т.д. Так ли это на самом деле?
Auf dem Bild: Stock Bild von 'pressen, professional, presse' Rechte: Colourbox/Mihajlo Maricic

На Украине начало работу Общественное радио и ТВ 07.04.2015

На Украине прошла презентация Общественного вещания. Смотреть и слушать его можно будет на двух теле- и трех радиоканалах. Своим конкурентным преимуществом "общественники" называют независимость.
Lampedusa Triton. Izabella Cooper, Sprecherin EU-Agentur Frontex, auf Lampedusa, Italien. Neue EU-Mission Triton zur Rettungs von Flüchtlingen vor der italienischen Küste. Aufgenommen am 11.11.2014. Foto: DW/Bernd Riegert

Политика в отношении беженцев: медленная поступь Евросоюза 11.12.2014

Число "лодочных беженцев" растет по всему миру, заявляют в ООН. В Брюсселе пытаются принимать меры, но пока безуспешно. Вопрос распределения беженцев стал яблоком раздора в ЕС.
Schwere Zeiten für Flüchtlinge in Italien auf Lampedusa.jpg Illegale Immigranten auf der Insel Lampedusa (Archivbild vom 15.03.2005). Seit fast einem Jahr hat Italien auf Anordnung von Innenminister Giuseppe Pisanu damit begonnen, zahlreiche Immigranten gleich wieder auszufliegen. Nun werden Vorwürfe laut, dass in den Auffanglagern Zustände wie im viel kritisierten US-Hochsicherheitsgefängnis Guantànamo auf Kuba herrschten. Ein Journlist, der sich als vermeindlicher Flüchtling in ein Lager geschmuggelt hatte, berichtet von menschenunwürdigen hygienischen Zuständen und von Schlägen. EPA/FRANCO LANNINO (zu dpa-KORR: 'Wie in Guantànamo' - Schwere Zeiten für Flüchtlinge in Italien vom 09.10.2005) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Für projekt Destination Europe Leben im Auffanglager

Глава МВД ФРГ защищает идею создания центров приема беженцев за пределами ЕС 05.12.2014

По мнению Томаса де Мезьера, в подобных центрах можно было бы решать, кто получит законное право на переезд в Европу. Организация Pro Asyl называет эти планы "очковтирательством".
Rund 4500 Fußball-Hooligans haben am Sonntag in der Kölner Innenstadt gemeinsam gegen Salafisten demonstriert, überschattet wurde die Veranstaltung allerdings von Ausschreitungen. Dabei wurden mindestens 13 Polizisten verletzt, einer davon schwer. Sechs Personen wurden vorübergehend festgenommen. Copyright: DW/G. Borrud

Что общего между неонацистами и радикально настроенными футбольными фанатами 29.10.2014

Хотя политические интересы ультраправых и футбольных фанатов, как правило, различаются, эти группы многое объединяет, прежде всего - страсть к насилию и разрушению.
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