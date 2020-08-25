Pro Deutschland, часть праворадикального движения PRO

В 2017 году небольшая праворадикальная партия Pro Deutschland самораспустилась, ее членов призвали присоединиться к "Альтернативе для Германии".

Гражданское движение "За Германию" (Bürgerbewegung pro Deutschland или кратко Pro Deutschland) - это была небольшая немецкая праворадикальная партия. Она была основана в 2005 году и являлась частью движения Pro. В ноябре 2017 года руководство партии приняло решение о самороспуске и призвало членов Pro Deutschland присоединиться к "Альтернативе для Германии".