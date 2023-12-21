Призывникам в РФ осенью 2024-го пришлют электронные повестки

Путин поручил министерству обороны РФ обеспечить постановку на воинский учет без личной явки в военкомат. Кроме того, Минобороны сформирует электронные повестки.

Призыв россиян на военную службу в октябре-декабре 2024 года будет осуществляться через единый реестр военнообязанных и общедоступный реестр повесток. Об этом говорится в поручении президента страны Владимира Путина министерству обороны РФ, обнародованном на сайте Кремля в четверг, 21 декабря.

В документе указывается, что Минобороны и Минцифры РФ должны организовать постановку граждан на воинский учет без личной явки в военкомат, а также обеспечить рассылку повесток в электронном виде.

Единый реестр военнообязанных

В апреле Госдума РФ приняла поправки, которые предполагают создание в стране единого реестра военнообязанных. Среди данных, которые будут собирать в реестре, - сведения о состоянии здоровья и образовании, месте жительства и работы призывников. Информацию в числе прочих будут передавать Федеральная налоговая служба, суды, медучреждения, Фонд пенсионного и социального страхования, федеральные и местные органы власти, а также вузы.

Эти же поправки узаконивают электронные повестки. Их будут рассылать в личные кабинеты на "Госуслугах". Кроме того, поправки запрещают "гражданам, подлежащим призыву на военную службу", выезд из России с момента получения повестки и до явки в военкомат.

Это нововведение вызвало обеспокоенность у военнообязанных и подлежащих призыву россиян. По новым правилам, повестка будет считаться доставленной с момента ее появления в электронном реестре повесток или отправки на "Госуслуги", независимо от того, прочитал ли ее адресат. С этого же времени может наступать административная ответственность за неявку. Ранее предполагалось, что электронный реестр заработает еще до конца текущего года.

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