В Германии можно увидеть лиловый пруд

В Германии можно увидеть лиловый пруд4 апреля 2024 г.
В начале апреля этого года в популярном среди туристов баварском регионе Альгой вновь можно увидеть редкий природный феномен - окрасившийся в лиловый цвет пруд около города Фюссен и замка Нойшванштайн. Обычный бирюзовый или светло-синий цвет воды изменился из-за большого числа фотосинтезирующих пурпурных бактерий, которые сейчас начали активно цвести.
Условия феномена - концентрация серы и много солнца
Как сообщает информационное агентство dpa, "Гипсовый пруд" - Гипсбрухвайер (Gipsbruchweiher) находится в долине ручья Фауленбах (Faulenbacher Tal) и в последний раз приобретал такой необычный интенсивный цвет четыре года назад.
Для начала цветения бактерий должны совпасть несколько условий - достигнута определенная концентрация серы в воде при высокой интенсивности солнечного цвета. Подобный феномен можно также иногда наблюдать в других водоемах этой долины и даже более глубоких озерах региона - например, в расположенном в нескольких километрах озере Алатзе (Alatsee).
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