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В Германии можно увидеть лиловый пруд

Максим Нелюбин
4 апреля 2024 г.

Последний раз пруд Гипсбрухвайер в Баварии приобретал такой необычный цвет четыре года назад.

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Пруд Гипсбрухвайер, окрашенный в лиловый цвет
Пруд Гипсбрухвайер в начале апреля 2024 годаФото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/picture alliance

В начале апреля этого года в популярном среди туристов баварском регионе Альгой  вновь можно увидеть редкий природный феномен - окрасившийся в лиловый цвет пруд около города Фюссен и замка Нойшванштайн. Обычный бирюзовый или светло-синий цвет воды изменился из-за большого числа фотосинтезирующих пурпурных бактерий, которые сейчас начали активно цвести.

Пруд Гипсбрухвайер
Пруд Гипсбрухвайер, окрашенный в лиловый цветФото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/picture alliance

Условия феномена - концентрация серы и много солнца        

Как сообщает информационное агентство dpa, "Гипсовый пруд" - Гипсбрухвайер (Gipsbruchweiher) находится в долине ручья Фауленбах (Faulenbacher Tal) и в последний раз приобретал такой необычный интенсивный цвет четыре года назад.

Пруд Гипсбрухвайер в Баварии
Вода в этом горном водоеме насыщена серойФото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/picture alliance

Для начала цветения бактерий должны совпасть несколько условий - достигнута определенная концентрация серы в воде при высокой интенсивности солнечного цвета. Подобный феномен можно также иногда наблюдать в других водоемах этой долины и даже более глубоких озерах региона - например, в расположенном в нескольких километрах озере Алатзе (Alatsee).

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