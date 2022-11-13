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Губернатор Санкт-Петербурга Александр БегловФото: Alexander Demianchuk/ITAR-TASS/imago images
ПолитикаРоссия

Пригожин просит проверить губернатора Беглова на госизмену

Ольга Лебедева
45 мин. назад

Пресс-служба "Конкорда" сообщила об обращении основателя ЧВК Вагнера в Генпрокуратуру и ФСБ с просьбой проверить губернатора Александра Беглова по статье о госизмене.

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Близкий к президенту России Владимиру Путину бизнесмен и основатель частной военной компании (ЧВК) Вагнера Евгений Пригожин обратился в Генпрокуратуру и департамент военной контрразведки ФСБ РФ с просьбой проверить губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Он подозревает политика в нарушении статьи 275 УК РФ о государственной измене, сообщила в воскресенье, 13 ноября, пресс-служба принадлежащей Пригожину компании "Конкорд".

Об основаниях для обращения в Генпрокуратуру и ФСБ не сообщается. Издание "Медуза" со ссылкой на источник в окружении Пригожина пишет, что возможным поводом могли быть утверждения прокремлевских СМИ о наличии недвижимости во Франции у предполагаемой дочери Беглова.

Публичный конфликт Беглова и Пригожина длится более двух лет. В конце октября пресс-служба Евгения Пригожина сообщила о просьбе бизнесмена к Генпрокуратуре о проверке возможного факта создания Бегловым организованного преступного сообщества, контролирующего все бюджетные сферы города. По данным СМИ, власти Санкт-Петербурга отказались предоставлять Пригожину госконтракты на крупные проекты. В начале ноября "Конкорд" заявил об отказе петербургского Госстройнадзора разрешить ввод в эксплуатацию достроенного "ЧВК Вагнер Центра".

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