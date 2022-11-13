Пригожин просит проверить губернатора Беглова на госизмену

Об основаниях для обращения в Генпрокуратуру и ФСБ не сообщается. Издание "Медуза" со ссылкой на источник в окружении Пригожина пишет, что возможным поводом могли быть утверждения прокремлевских СМИ о наличии недвижимости во Франции у предполагаемой дочери Беглова.
Публичный конфликт Беглова и Пригожина длится более двух лет. В конце октября пресс-служба Евгения Пригожина сообщила о просьбе бизнесмена к Генпрокуратуре о проверке возможного факта создания Бегловым организованного преступного сообщества, контролирующего все бюджетные сферы города. По данным СМИ, власти Санкт-Петербурга отказались предоставлять Пригожину госконтракты на крупные проекты. В начале ноября "Конкорд" заявил об отказе петербургского Госстройнадзора разрешить ввод в эксплуатацию достроенного "ЧВК Вагнер Центра".