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Пламя на месте взрыва на газопроводе на севере Литвы 13 января 2023 года
Пламя на месте взрыва на газопроводе на севере Литвы 13 января 2023 годаФото: Gintautas Geguzinskas/Facebook
КатастрофыЛитва

Причина взрыва на газопроводе в Литве могла быть технической

Олег Соколенко
2 ч. назад

Взрыв на магистральном газопроводе на севере Литвы, скорее всего, произошел по техническим причинам. Такую предварительную оценку озвучил глава предприятия Amber Grid - оператора газотранспортной системы страны.

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Мощный взрыв на магистральном газопроводе в Пасвальском районе на севере Литвы в пятницу, 13 января, по-видимому, произошел по техническим причинам. Такую предварительную оценку произошедшего озвучил Нямунас Бикнюс, гендиректор предприятия Amber Grid - оператора газотранспортной системы страны, передает информагентство BNS.

По словам Бикнюса, первичный осмотр показал: скорее всего, причиной взрыва стал разошедшийся шов между трубами. Однако глава Amber Grid также подчеркнул, что расследование продолжается и окончательную оценку произошедшему можно будет дать только после его завершения.

Глава администрации Пасвальского района Повилас Бальчюнас также сказал журналистам, что, по предварительным данным, версию диверсии можно исключить. "Я не думаю, что это какие-то преднамеренные действия, я думаю, что это несчастный случай", - цитирует его слова литовская национальная телерадиокомпания LRT.

Высота пламени достигала 50 метров

Высота пламени на месте взрыва вечером 13 января, по данным LRT, достигала 50 метров. По официальным данным, в результате аварии никто не пострадал. 80 жителей близлежащего села Валакеляй были оперативно эвакуированы, но смогли вскоре вернуться домой после того, как в районе полуночи пожар был потушен.

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