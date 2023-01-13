  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Взрыв газопровода в Литве
Взрыв газопровода в ЛитвеФото: Gintautas Geguzinskas/Facebook
КатастрофыЛитва

На севере Литвы произошел взрыв на газопроводе

Дмитрий Вачедин
36 мин. назад

Пламя на месте взрыва достигало 50 метров в высоту, жителей близлежащей деревни пришлось эвакуировать. Причина инцидента пока не выяснена.

https://p.dw.com/p/4MB8S

В Пасвальском районе Литвы, недалеко от границы с Латвией, в пятницу, 13 января, произошел взрыв газопровода, который используется как для поставок газа на север Литвы, так и для экспорта газа в Латвию. Пламя на месте взрыва, по словам очевидцев, достигало высоты в 50 метров. Жители близлежащей деревни Валакеляй, которая находится в полкилометре от места аварии, эвакуировали. В деревне проживают около 250 человек, их разместили в двух школах.

"В этом месте система состоит из двух проходящих параллельно газопроводов, по предварительным данным, взрыв произошел на одном из них. Вторая труба не была повреждена. По взорвавшейся трубе сразу же остановили поставки газа, потребителям Пасвальского района поставляют газ по другому газопроводу", - прокомментирвал ситуацию изданию Delphi литовский оператор газовых сетей Amber Grid.

Причина взрыва пока не установлена. Глава Amber Grid Немунас Бикниус заявил, что первичный осмотр не выявил признаков диверсии. К вечеру пожар был локализован.

Смотрите также:

Замена российского газа: возьмет ли Германия пример с Литвы?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Калининградский транзит: решение Литвы - вызов для НАТО и России?

Калининградский транзит: решение Литвы - вызов для НАТО и России?

Почему Калининград стал центром противостояния между Западом и Кремлем? Пойдет ли ЕС на уступки Путину? И возможен ли военный конфликт между НАТО и Россией?
Конфликты30 июня 2022 г.44:07 мин.
external

Независимость от Газпрома: Литва делает ставку на сжиженный газ (28.10.2014)

Независимость от Газпрома: Литва делает ставку на сжиженный газ (28.10.2014)

Литва решила уменьшить свою энергозависимость от России, сделав ставку на сжиженный газ из Норвегии. В Клайпеде открыли терминал для приема и регазификации топлива. В будущем Литва сможет экспортировать его и соседям.
Политика28 октября 2014 г.01:34 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Соледар, 11 января 2023 года

Минобороны РФ признало участие наемников в боях за Соледар

Конфликты2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура DW - башни Кремля обсуждают, кого выдвинуть в президенты в 2024 году. Одна из башень спаршивает: "А есть варианты?"

Выборы президента России, или О чем грустят башни Кремля

Выборы президента России, или О чем грустят башни Кремля

Политика6 ч. назад
Российские призывники (фото из архива)

Увеличение призывного возраста в РФ: что будет с 30-летними?

Увеличение призывного возраста в РФ: что будет с 30-летними?

Права человека9 ч. назад
Polen Krakau | Solidarität mit unabhängigen Medien in Belarus | Tut.by

Соучредитель Tut.by: Суд над женщинами - показательная порка

Соучредитель Tut.by: Суд над женщинами - показательная порка

СМИ19 ч. назад
Демонстрация солидарности с Израилем в Берлине, май 2021 года

Отношения Германии и Израиля на пороге серьезного испытания?

Отношения Германии и Израиля на пороге серьезного испытания?

Политика8 ч. назад
Посольство Беларуси в Вильнюсе

Консульские услуги для белорусов за границей: что изменилось

Консульские услуги для белорусов за границей: что изменилось

Общество8 ч. назад
Центр Праги

Выборы президента Чехии: каковы шансы "чешского Орбана"?

Выборы президента Чехии: каковы шансы "чешского Орбана"?

Политика20 ч. назад
На главную страницу