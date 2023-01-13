На севере Литвы произошел взрыв на газопроводе

В Пасвальском районе Литвы, недалеко от границы с Латвией, в пятницу, 13 января, произошел взрыв газопровода, который используется как для поставок газа на север Литвы, так и для экспорта газа в Латвию. Пламя на месте взрыва, по словам очевидцев, достигало высоты в 50 метров. Жители близлежащей деревни Валакеляй, которая находится в полкилометре от места аварии, эвакуировали. В деревне проживают около 250 человек, их разместили в двух школах.

"В этом месте система состоит из двух проходящих параллельно газопроводов, по предварительным данным, взрыв произошел на одном из них. Вторая труба не была повреждена. По взорвавшейся трубе сразу же остановили поставки газа, потребителям Пасвальского района поставляют газ по другому газопроводу", - прокомментирвал ситуацию изданию Delphi литовский оператор газовых сетей Amber Grid.

Причина взрыва пока не установлена. Глава Amber Grid Немунас Бикниус заявил, что первичный осмотр не выявил признаков диверсии. К вечеру пожар был локализован.

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