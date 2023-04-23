При столкновении поезда и автомобиля в ФРГ погибли люди

В результате столкновения регионального поезда и автомобиля на железнодорожном переезде в Нойштадте-ам-Рюбенберге близ Ганновера погибли три человека. Ранним утром в воскресенье, 23 апреля, автомобиль выехал на переезд на красный свет, объехав закрытый полушлагбаум, после чего в него на полной скорости врезался поезд и протащил его несколько сотен метров.

В результате на месте погибли 22-летний водитель автомобиля и обе находившиеся в салоне пассажирки 20 и 22 лет. В поезде находились 38 пассажиров и 4 сотрудника железной дороги. Один из пассажиров получил легкие травмы, машинист не пострадал, но нуждался в психологической помощи, сообщили в полиции. Железнодорожная ветка Ганновер-Нинбург оставалась закрытой в течение нескольких часов, что повлекло многочисленные опоздания поездов, курсирующих между Ганновером и Бременом.

Точные причины трагедии пока неизвестны. Установлено, что автомобиль слева объехал шлагбаум, закрывающий проезжую часть лишь наполовину.

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