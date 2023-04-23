  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
На месте трагедии близ Ганновера
На месте трагедии близ ГанновераФото: TNN/dpa/picture alliance
Автомобили и транспортГермания

При столкновении поезда и автомобиля в ФРГ погибли люди

Ольга Лебедева
28 мин. назад

Автомобиль выехал на железнодорожный переезд, несмотря на красный сигнал и закрытый шлагбаум, объехав заграждение слева.

https://p.dw.com/p/4QSRL

В результате столкновения регионального поезда и автомобиля на железнодорожном переезде в Нойштадте-ам-Рюбенберге близ Ганновера погибли три человека. Ранним утром в воскресенье, 23 апреля, автомобиль выехал на переезд на красный свет, объехав закрытый полушлагбаум, после чего в него на полной скорости врезался поезд и протащил его несколько сотен метров.

В результате на месте погибли 22-летний водитель автомобиля и обе находившиеся в салоне пассажирки 20 и 22 лет. В поезде находились 38 пассажиров и 4 сотрудника железной дороги. Один из пассажиров получил легкие травмы, машинист не пострадал, но нуждался в психологической помощи, сообщили в полиции. Железнодорожная ветка Ганновер-Нинбург оставалась закрытой в течение нескольких часов, что повлекло многочисленные опоздания поездов, курсирующих между Ганновером и Бременом.

Точные причины трагедии пока неизвестны. Установлено, что автомобиль слева объехал шлагбаум, закрывающий проезжую часть лишь наполовину.

Смотрите также:

За что в Берлине ругают электросамокаты

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как в Германии ездить на велосипеде

Как в Германии ездить на велосипеде

Почему многие немцы предпочитают велосипед автомобилю? Обязательно ли в Германии ездить со шлемом? И за что велосипедист может получить наибольший штраф? Ответы - в репортаже DW.
Общество13 мая 2017 г.02:52 мин.
external

Поезда будущего: как в Германии тестируют составы на водородном топливе (16.12.2019)

Поезда будущего: как в Германии тестируют составы на водородном топливе (16.12.2019)

Два поезда на водородном топливе уже год курсируют в Германии. Их называют первыми экологически чистыми локомотивами.
Автомобили и транспорт16 декабря 2019 г.02:27 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Бои под Угледаром, февраль 2023 года

В Украине готовятся к скорому российскому штурму Угледара

Конфликты17 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

На рынке в Стамбуле

Инфляция может стоить Эрдогану победы на выборах президента

Инфляция может стоить Эрдогану победы на выборах президента

Политика12 ч. назад
Украинская беженка Ксения с двухлетней дочерью Мириам

Украинские беженцы в США: когда система приема дает сбои

Украинские беженцы в США: когда система приема дает сбои

Миграция22 апреля 2023 г.
Логотип ЧВК "Вагнер"

Битва за власть и золото. Что делает ЧВК "Вагнер" в Судане?

Битва за власть и золото. Что делает ЧВК "Вагнер" в Судане?

Конфликты22 апреля 2023 г.
Министры обороны Германии, Украины и Польши

Итоги "Рамштайна" и все события 422-го дня войны в Украине

Итоги "Рамштайна" и все события 422-го дня войны в Украине

Конфликты21 апреля 2023 г.
Бинц, 20 апреля 2023 года. Демонстранты с транспарантом "Рюген против СПГ!" встречают канцлера Шольца

Страсти вокруг СПГ-терминала: канцлер посетил недовольных

Страсти вокруг СПГ-терминала: канцлер посетил недовольных

Природа и окружающая среда21 апреля 2023 г.
Премия мира имени писателя Эриха Марии Ремарка

Украинский художник отказался от премии мира из-за Улицкой

Украинский художник отказался от премии мира из-за Улицкой

Культура21 апреля 2023 г.
На главную страницу