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При пожаре на предприятии в Воронеже погибли три человека

Ольга Лебедева
22 апреля 2024 г.

По данным СМИ, пожар произошел на предприятии "Эникмаш-В", производящем электрооборудование. Возгорание удалось потушить, на место инцидента выехали слдователи.

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Площадь в Воронеже
В Воронеже произошел крупный пожарФото: picture-alliance/dpa/Sputnik/U. Solovyova

В результате пожара на производственном предприятии в Воронеже погибли три человека. Крупное возгорание произошло утром в понедельник, 22 апреля, сообщает МЧС РФ. Тушением занимались 64 человека, было задействовано 20 единиц техники. По данным ведомства, пожар площадью 500 квадратных метров удалось потушить. Сотрудники МЧС вынесли из горящего здания четыре пропановых баллона и один кислородный.

Пожар произошел на машиностроительном предприятии

РИА "Новости" пишут, что инцидент произошел на улице Солнечной, 33 в Воронеже - по этому адресу находится экспериментальный научно-исследовательский институт кузнечно-прессового машиностроения "Эникмаш-В". По данным ТАСС, речь идет о цехе по производству электрооборудования.

Telegram-канала Baza также указывает, что пожар произошел на машиностроительном заводе "Эникмаш-В" в Воронеже. Площадь возгорания составила 3 тысячи квадратных метров, в результате погибли три человека и еще два пострадали, отмечается далее. Причина пока неизвестна.

На место пожара выехали сотрудники Следственного комитета РФ, пишет "РИА Воронеж".

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