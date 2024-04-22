При пожаре на предприятии в Воронеже погибли три человека

По данным СМИ, пожар произошел на предприятии "Эникмаш-В", производящем электрооборудование. Возгорание удалось потушить, на место инцидента выехали слдователи.

В результате пожара на производственном предприятии в Воронеже погибли три человека. Крупное возгорание произошло утром в понедельник, 22 апреля, сообщает МЧС РФ . Тушением занимались 64 человека, было задействовано 20 единиц техники. По данным ведомства, пожар площадью 500 квадратных метров удалось потушить. Сотрудники МЧС вынесли из горящего здания четыре пропановых баллона и один кислородный.

Пожар произошел на машиностроительном предприятии

РИА "Новости" пишут, что инцидент произошел на улице Солнечной, 33 в Воронеже - по этому адресу находится экспериментальный научно-исследовательский институт кузнечно-прессового машиностроения "Эникмаш-В". По данным ТАСС, речь идет о цехе по производству электрооборудования.

Telegram-канала Baza также указывает, что пожар произошел на машиностроительном заводе "Эникмаш-В" в Воронеже. Площадь возгорания составила 3 тысячи квадратных метров, в результате погибли три человека и еще два пострадали, отмечается далее. Причина пока неизвестна.

На место пожара выехали сотрудники Следственного комитета РФ, пишет "РИА Воронеж".