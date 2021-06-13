Президенты балтийских стран записали обращение в связи с годовщиной массовых депортаций

Страны Балтии вспоминают о массовых депортациях 80 лет назад советскими оккупационными войсками литовцев, эстонцев и латышей в Сибирь и Казахстан. "Практически каждой семье в Эстонии, Латвии и Литве есть что рассказать", - говорится в обнародованном в понедельник, 14 июня, совместном заявлении президентов этих стран - Керсти Кальюлайд, Эгилса Левитса и Гитанаса Науседы.

"Последствия советской оккупации ощущаются и сегодня, спустя 30 лет после восстановления независимости", - уверены авторы видеообращения. По их мнению, произошедшее отразилось на судьбах нескольких поколений.

Как уточняет агентство dpa, 14 июня 1941 года, а также в последующие дни в рамках первой депортационной волны порядка 10 тыс. эстонцев, свыше 15 тыс. латышей и почти 18 тыс. литовцев были переселены в Сибирь. Вторая, еще более масштабная, волна последовала в 1949 году. Многие умерли из-за суровых условий жизни.

Дети сосланных в Литве и России рассказали о судьбах родителях

Ранее, 7 мая, президенты трех стран в заявлении, приуроченном к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны в Европе, уже напоминали, что Латвия, Литва и Эстония были оккупированы и аннексированы СССР в результате договоренности, достигнутой двумя "безжалостными диктаторами - Сталиным и Гитлером". После Второй мировой войны, указывалось далее в документе, центральная и восточная части Европы почти полвека контролировались коммунистическими режимами.

В преддверии печальной годовщины DW собрала истории, пообщавшись с детьми сосланных в Литве и России, а также с одним из участников "Миссии Сибирь" - литовской молодежной организации, занимающейся уходом за захоронениями депортированных и помощью их потомкам.

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