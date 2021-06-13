 Президенты балтийских стран записали обращение в связи с годовщиной массовых депортаций | Новости из Германии о Европе | DW | 14.06.2021

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Европа

Президенты балтийских стран записали обращение в связи с годовщиной массовых депортаций

Главы Эстонии, Латвии и Литвы заявили, что "последствия советской оккупации ощущаются и сегодня". Ровно 80 лет назад начались массовые депортации литовцев, эстонцев и латышей в Сибирь и Казахстан.

Депортация жителей стран Балтии, вторая волна, март 1949 года

Депортация жителей стран Балтии, вторая волна, март 1949 года

Страны Балтии вспоминают о массовых депортациях 80 лет назад советскими оккупационными войсками литовцев, эстонцев и латышей в Сибирь и Казахстан. "Практически каждой семье в Эстонии, Латвии и Литве есть что рассказать", - говорится в обнародованном в понедельник, 14 июня, совместном заявлении президентов этих стран - Керсти Кальюлайд, Эгилса Левитса и Гитанаса Науседы.

"Последствия советской оккупации ощущаются и сегодня, спустя 30 лет после восстановления независимости", - уверены авторы видеообращения. По их мнению, произошедшее отразилось на судьбах нескольких поколений.

Как уточняет агентство dpa, 14 июня 1941 года, а также в последующие дни в рамках первой депортационной волны порядка 10 тыс. эстонцев, свыше 15 тыс. латышей и почти 18 тыс. литовцев были переселены в Сибирь. Вторая, еще более масштабная, волна последовала в 1949 году. Многие умерли из-за суровых условий жизни.

Дети сосланных в Литве и России рассказали о судьбах родителях

Ранее, 7 мая, президенты трех стран в заявлении, приуроченном к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны в Европе, уже напоминали, что Латвия, Литва и Эстония были оккупированы и аннексированы СССР в результате договоренности, достигнутой двумя "безжалостными диктаторами - Сталиным и Гитлером". После Второй мировой войны, указывалось далее в документе, центральная и восточная части Европы почти полвека контролировались коммунистическими режимами.

В преддверии печальной годовщины DW собрала истории, пообщавшись с детьми сосланных в Литве и России, а также с одним из участников "Миссии Сибирь" - литовской молодежной организации, занимающейся уходом за захоронениями депортированных и помощью их потомкам.

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  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

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  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

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    Из Варшавского гетто Перла Тительман написала своему мужу Иосифу и дочери Рахель: "Из всех сил стараюсь выжить ради вас… ". Она не выжила. Иосиф и Рахель (фото) эмигрировали в Эрец-Исраэль в 1947 году на корабле "Исход", переправлявшем еврейских беженцев в Палестину.

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

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    Автор: Сара Юдит Хофман, Элла Володина


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