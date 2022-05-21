Президент Турции поставил Швеции и Финляндии условие по членству в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу, 21 мая, поставил Швеции и Финляндии условие по вопросу вступления в НАТО, призвав эти страны прекратить поддержку террористических группировок. Турция ожидает от Швеции "конкретных и важных шагов", которые покажут, что они серьезно относятся к опасениям Анкары по поводу запрещенной Курдской рабочей партии (КРП), а также ее иракских и сирийских ответвлений, заявил Эрдоган в телефонном разговоре с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. Курдская рабочая партия считается террористической организацией в Германии, США и странах ЕС.

Как указал турецкий лидер, политическая и финансовая поддержка со стороны Швеции, а также поставки оружия организациям, признаваемым Анкарой запрещенными, должны быть прекращены. В то же время он призвал Андерссон отменить ограничения, наложенные Стокгольмом в отношении Турции в оборонной промышленности, введенные в 2019 году из-за действий турецкой армии против КРП и ее союзников на севере Сирии и Ирака.

В телефонном разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинистё Эрдоган заявил, что "несовместимо с духом дружбы и союза" закрывать глаза на "террористические организации", представляющие угрозу для союзника по НАТО.

Генсек НАТО Столтенберг: Нужно продолжать переговоры

Эрдоган говорил по телефону и с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. "Пока Швеция и Финляндия ясно не продемонстрируют, что они солидарны с Турцией по фундаментальным вопросам, особенно в отношении борьбы с терроризмом, мы не будем положительно относиться к членству этих стран в НАТО", - заявил Эрдоган.

Как написал Столтенберг в Twitter, он обсудил с Эрдоганом значимость "открытых дверей" альянса. "Мы согласны с тем, что необходимо учитывать интересы безопасности всех союзников и продолжать переговоры для поиска решения", - отметил Столтенберг.

Решение Швеции и Финляндии по НАТО на фоне войны РФ с Украиной

Финляндия и Швеция 18 мая подали свои заявки на вступление в НАТО. Обе скандинавские страны хотят присоединиться к Североатлантическому альянсу из-за агрессивной войны России против Украины.

Изначально НАТО надеялась, что послы 30 стран - членов альянса смогут очень быстро передать приглашение Финляндии и Швеции после подачи их заявления о вступлении в эту организацию. Своей позицией Эрдоган тормозит данный процесс.

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