 Глава Евросовета обсудил с президентом Таджикистана ситуацию в Афганистане | Новости политики из Германии | DW | 11.10.2021

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Политика

Глава Евросовета обсудил с президентом Таджикистана ситуацию в Афганистане

Шарль Мишель и Эмомали Рахмон договорились об укреплении сотрудничества в различных сферах, в том числе по вопросам ситуации в Афганистане.

Эмомали Рахмон и Шарль Мишель в Брюсселе

Эмомали Рахмон и Шарль Мишель в Брюсселе

Глава Европейского совета Шарль Мишель в понедельник, 11 октября, провел переговоры в Брюсселе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Стороны обсудили вопросы двустороннего и стратегического плана, сообщил Мишель в Twitter.

"ЕС привержен сотрудничеству с Таджикистаном по вопросам восстановления после пандемии COVID-19, последствий ситуации в Афганистане и изменения климата. - написал он. - Мы подчеркнули необходимость инклюзивного правительства в Афганистане".

Пресс-служба таджикского лидера также отмечает, что в центре внимания участников переговоров были актуальные вопросы региона, в том числе ситуация в Афганистане.

В ходе встречи Рахмон и Мишель обсудили меры, направленные на укрепление и расширение сотрудничества в сферах промышленности, транспорта, гидроэнергетики, сельского хозяйства и туризма, говорится в сообщении пресс-службы. Кроме этого, стороны подчеркнули важное значение подписания Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, реализацию новой Стратегии ЕС для Центральной Азии, а также роль Многолетней индикативной программы на 2021-2027 годы.

В завершение беседы Рахмон пригласил Мишеля посетить Таджикистан с официальным визитом.

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    Автор: Галим Фасхутдинов, Душанбе, Михаил Бушуев


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