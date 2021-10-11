Глава Евросовета обсудил с президентом Таджикистана ситуацию в Афганистане

Глава Европейского совета Шарль Мишель в понедельник, 11 октября, провел переговоры в Брюсселе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Стороны обсудили вопросы двустороннего и стратегического плана, сообщил Мишель в Twitter.

"ЕС привержен сотрудничеству с Таджикистаном по вопросам восстановления после пандемии COVID-19, последствий ситуации в Афганистане и изменения климата. - написал он. - Мы подчеркнули необходимость инклюзивного правительства в Афганистане".

Пресс-служба таджикского лидера также отмечает, что в центре внимания участников переговоров были актуальные вопросы региона, в том числе ситуация в Афганистане.

В ходе встречи Рахмон и Мишель обсудили меры, направленные на укрепление и расширение сотрудничества в сферах промышленности, транспорта, гидроэнергетики, сельского хозяйства и туризма, говорится в сообщении пресс-службы. Кроме этого, стороны подчеркнули важное значение подписания Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, реализацию новой Стратегии ЕС для Центральной Азии, а также роль Многолетней индикативной программы на 2021-2027 годы.

В завершение беседы Рахмон пригласил Мишеля посетить Таджикистан с официальным визитом.

Смотрите также: