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Президент США Джо Байден подписывает "Акт об уважении к браку"
Джо Байден подписывает "Акт об уважении к браку"Фото: Andrew Harnik/AP Photo/picture alliance
Права человекаСША

Президент США подписал закон о защите однополых браков

Олег Соколенко
39 мин. назад

Джо Байден подписал "Акт об уважении к браку". Ранее законопроект о защите права жителей страны на заключение однополых и межрасовых браков поддержали в Сенате представители обеих партий.

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Президент США Джо Байден подписал закон о защите права жителей страны на заключение однополых и межрасовых браков - "Акт об уважении к браку". Церемония подписания прошла во вторник, 13 декабря, на южной лужайке Белого дома в присутствии вице-президента Камалы Харрис, лидеров демократов в Сенате и Палате представителей, первой леди Соединенных Штатов Джилл Байден и представителей ЛГБТ-движения.

"Дорога к этому моменту была долгой, но те, кто верит в равенство и справедливость, никогда не сдавались, - цитирует CNBC слова Байдена, сказанные во время церемонии. - Многие из вас рисковали своими отношениями, своей работой, своей жизнью, чтобы бороться за закон, который я собираюсь подписать. Говорю от себя и от всей нации: спасибо".

В конце ноября "Акт об уважении к браку" одобрил Сенат США. "За" проголосовали все сенаторы-демократы и 12 их коллег-республиканцев. Палата представителей, в которой большинство до конца года принадлежит демократам, также поддержала законопроект.

Верховный суд США может отменить решение о легализации однополых браков

Документ обязывает любой штат США признавать однополые браки, заключенные в других штатах - даже если сам этот штат такие союзы не признает. По замыслу авторов, нововведение должно заменить принятый в 1996 году федеральный закон "Акт о защите брака", в котором брак определяется как "союз между одним мужчиной и одной женщиной".

В 2015 году Верховный суд (ВС) Соединенных Штатов легализовал однополые браки на всей территории страны. Однако после того, как Дональд Трамп во время своего президентского срока назначил в ВС трех новых судей, известных консервативными взглядами, появились опасения, что это решение будет отменено - как недавно произошло с конституционным правом на аборт. Защитить права гомосексуалов в этом случае сможет "Акт об уважении к браку".

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