Президент Ливана оценивает ущерб от взрывов в Бейруте в 15 млрд долларов

В результате взрыва 2750 тонн аммиачной селитры в порту Бейрута причинен ущерб, ориентировочно, более чем на 15 миллиардов долларов. Такую оценку привел президент Ливана Мишель Аун, пишет в четверг, 13 августа, газета Daily Star.

По сведениям издания, в ходе встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Масом (Heiko Maas) глава ливанского государства заявил, что его страна находится "в процессе проведения необходимых реформ, борьбы с коррупцией, а также уголовного расследования" в связи с катастрофой, произошедшей 4 августа.

Помощь ЕС на борьбу с последствиями взрыва и с коронавирусом

Европейский Союз уже направил в Бейрут более 17 тонн гуманитарных грузов. Транспортный самолет с лекарствами, медицинским оборудованием и прочими принадлежностями приземлился в ливанской столице утром 13 августа, сообщила Еврокомиссия. При этом отправленная помощь предназначена для облегчения доступа населения к медицинскому обслуживанию не только в связи с разрушительными взрывами, но и для борьбы с пандемией коронавируса

Международное сообщество выразило готовность предоставить стране помощь более чем на 250 миллионов евро, в том числе Германия - 20 миллионов. При этом глава МИД ФРГ Хайко Мас перед визитом в Ливан 12 августа подчеркнул, что условием для инвестиций должны стать глубокие экономические реформы.

По последним данным, два взрыва аммиачной селитры, хранившейся на одном из складов бейрутского порта без соблюдения норм безопасности, привели к гибели не менее 171 человека, около 6 тысяч человек получили ранения.

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