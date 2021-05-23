Президент Литвы потребовал срочно освободить Протасевича

Президент Литвы Гитанас Науседапотребовал "срочно освободить Романа Протасевича". Об этом он глава государства написал в своем Twitter в воскресенье, 23 мая.

Он назвал "беспрецедентным" инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair, совершившем экстренную посадку в Минске. "Гражданский пассажирский самолет, летевший в Вильнюс, был принудительно приземлен в Минске. В самолете был беларуский политический активист. Он арестован. За этими действиями стоит режим. Я требую срочно освободить Романа Протасевича!", - указал Науседа.

Старший советник президента Литвы по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите заявила, что операция по принудительной посадке самолета, по-видимому, была заранее спланирована. По ее словам, белорусские спецслужбы знали, кто находился на борту самолета, который был вынужден приземлиться при "помощи" истребителя МиГ-29. Скайсгирите указала, что Протасевич жил в Литве с ноября 2020 года.

МИД Литвы вызвал временного поверенного в делах Беларуси

В то же время на официальном портале МИД Литвы появилось сообщение о том, что в дипломатическое ведомство был вызван временный поверенный в делах Беларуси. От него потребовали "немедленного освобождения всех пассажиров и членов экипажа Ryanair".

По данным Вильнюса, на борту посаженного в Минске самолета находилось 170 пассажиров из 12 стран. Из них 94 граждане Литвы. Телеграм-канал Tut.by сообщает также о четырех гражданах Беларуси и трех россиянах. Как сообщил журналистам пресс-секретарь Национального аэропорта Минска, пассажиры прошли досмотр, самолет готовится к вылету в Вильнюс.

Задержание Романа Протасевича

Самолет лоукостера Ryanair, совершавший регулярный рейс FR4978 по маршруту Афины - Вильнюс, на борту которого находился оппозиционный блогер Роман Протасевич, совершил экстренную посадку в столице Беларуси из-за ложного сообщения о минировании лайнера. До земли машину сопровождал истребитель белорусских ВВС, поднятый в небо по личному приказу правителя страны Александра Лукашенко.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в своем Telegram назвала произошедшее в Минске, "операцией спецслужб по захвату самолета", а также сообщила, что обратилась в офис Ryanair и Международную организацию гражданской авиации (ICAO) с требованием "начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO".

В феврале 2021 года стало известно, что Минск добивается от Варшавы экстрадиции Степана Путило и Романа Протасевича - основателя и тогдашнего главного редактора популярного телеграм-канала Nexta, объявленного властями Беларуси экстремистским. КГБ Беларуси внес Путило и Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

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