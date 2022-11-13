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Президент Латвии Эгилс Левитс в бундестаге ФРГ
Эгилс Левитс в бундестаге ФРГФото: Annette Riedl/dpa/picture alliance
КонфликтыЛатвия

Президент Латвии призвал создать спецтрибунал для РФ

Ольга Лебедева
18 мин. назад

Выступая в бундестаге, Эгилс Левитс указал на пробел в международном законодательстве и необходимость международного расследования агрессии России против Украины.

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Президент Латвии Эгилс Левитс поддержал идею создания специального трибунала по расследованию действий России в Украине. Выступая в воскресенье, 13 ноября, на торжественной церемонии в бундестаге по случаю Всенародного дня скорби, он призвал мировое сообщество расследовать и провести юридическую оценку российской военной агрессии против Украины.

Левитс назвал "пробелом в международном праве" тот факт, что расследование вторжения РФ в Украину до сих пор не входит в компетенцию какого-либо международного суда. По словам Левитса, создание спецтрибунала с юридической точки зрения возможно, для этого необходима лишь политическая воля.

Он предложил создать правовые возможности для того, чтобы направить на восстановление Украины замороженные странами Запада российские активы. Это было бы лишь очевидным проявлением элементарной справедливости, подчеркнул президент Латвии. Европе следует должным образом инвестировать в свою оборону и проявлять солидарность с теми, кто борется за демократию и европейские ценности, заявил он в речи на немецком языке.

Левитс: Необходимо укреплять демократию как противовес "идеологии русского империализма"

"Без базирующегося на международном праве миропорядка мир вновь впадет в воинственную анархию", - добавил Левитс, проведя параллели между войной РФ против Украины и немецким национал-социализмом во время Второй мировой войны. Латвийский президент положительно оценил "безжалостное осмысление своего прошлого" немецким обществом, с помощью которого был выстроен прочный фундамент демократических ценностей. В свою очередь российское общество, по его словам, этого не сделало.

"Эта неспособность к выполнению сложной работы по оценке прошлого проложила дорогу возрождению грубой идеологии российского империализма", - отметил Левитс. Он призвал к внутреннему и внешнему укреплению демократии, являющейся противовесом этой идеологии. История показывает, что слабость демократии может привести к войне и насилию, добавил он.

Во Всенародный день скорби в Германии чтут память жертв войн и произвола властей. Он отмечается с 1952 года в ноябре ровно за две недели до первого адвента. Ежегодно в этот день в бундестаге проходит официальная памятная церемония. В этом году в центре внимания была война РФ против Украины, Эгилс Левитс выступал в качестве приглашенного докладчика.

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