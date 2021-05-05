Сформировать правительство Израиля поручено лидеру оппозиции

Президент Израиля Реувен Ривлин в среду, 5 мая, поручил сформировать новый кабинет министров страны лидеру оппозиционной партии "Еш Атид" Яиру Лапиду. Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху из партии "Ликуд" за отведенное время не удалось создать правительственную коалицию.

Ривлин отметил, что у Лапида есть шанс сформировать правительство, поскольку в его поддержку высказались 56 депутатов Кнессета. Нафтали Беннета, лидера партии правого направления "Ха-Ямин ха-Хадаш" ("Новые правые"), который тоже запрашивал мандат на формирование кабмина, поддержали всего семь парламентариев.

Теперь в распоряжении Яира Лапида имеется 28 дней, чтобы создать коалицию, способную заручиться поддержкой как минимум 61 депутата. "Я сделаю все для того, чтобы как можно скорее сформировать устойчивое правительство и начать работу для граждан Израиля", - заявил Лапид. Если и ему не удастся получить поддержку большинства депутатов, Израиль ожидают очередные парламентские выборы - уже пятые за последние два года.

Развал коалиции Нетаньяху

Прежнее правительство страны распалось в декабре 2020 года из-за того, что партнеры по правящей коалиции Биньямин Нетаньяху и лидер левоцентристского блока "Кахоль-Лаван" Биньямин (Бенни) Ганц не смогли договориться о госбюджете на следующий год. Тогда Нетаньяху отказался утверждать бюджет, сославшись на чрезвычайные обстоятельства в связи с пандемией коронавируса. Критики полагали, что таким образом Нетаньяху хотел помешать Ганцу занять пост премьер-министра осенью 2021 года, как это было согласовано в коалиционном договоре.

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