 Сформировать правительство Израиля поручено лидеру оппозиции | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.05.2021

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Мир

Сформировать правительство Израиля поручено лидеру оппозиции

Мандат на формирование израильского кабинета министров получил Яир Лапид, которого поддерживают 56 депутатов Кнессета. Но ему необходимо заручиться поддержкой как минимум 61 парламентария.

Лидер партии Еш Атид Яир Лапид (фото из архива)

Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид (фото из архива)

Президент Израиля Реувен Ривлин в среду, 5 мая, поручил сформировать новый кабинет министров страны лидеру оппозиционной партии "Еш Атид" Яиру Лапиду. Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху из партии "Ликуд" за отведенное время не удалось создать правительственную коалицию.

Ривлин отметил, что у Лапида есть шанс сформировать правительство, поскольку в его поддержку высказались 56 депутатов Кнессета. Нафтали Беннета, лидера партии правого направления "Ха-Ямин ха-Хадаш" ("Новые правые"), который тоже запрашивал мандат на формирование кабмина, поддержали всего семь парламентариев.

Теперь в распоряжении Яира Лапида имеется 28 дней, чтобы создать коалицию, способную заручиться поддержкой как минимум 61 депутата. "Я сделаю все для того, чтобы как можно скорее сформировать устойчивое правительство и начать работу для граждан Израиля", - заявил Лапид. Если и ему не удастся получить поддержку большинства депутатов, Израиль ожидают очередные парламентские выборы - уже пятые за последние два года.

Развал коалиции Нетаньяху

Прежнее правительство страны распалось в декабре 2020 года из-за того, что партнеры по правящей коалиции Биньямин Нетаньяху и лидер левоцентристского блока "Кахоль-Лаван" Биньямин (Бенни) Ганц не смогли договориться о госбюджете на следующий год. Тогда Нетаньяху отказался утверждать бюджет, сославшись на чрезвычайные обстоятельства в связи с пандемией коронавируса. Критики полагали, что таким образом Нетаньяху хотел помешать Ганцу занять пост премьер-министра осенью 2021 года, как это было согласовано в коалиционном договоре.

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