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Президент ФРГ призвал Венгрию сохранять единство ЕС

Лиза Ламбрехт
19 августа 2024 г.

Франк-Вальтер Штайнмайер во время визита в Венгрию призвал власти страны к сплоченности с ЕС. Он также указал на необходимость придерживаться общей линии в вопросах помощи Киеву.

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Франк-Вальтер Штайнмайер и Тамаш Шуйок в венгерском городе Шопрон
Франк-Вальтер Штайнмайер и Тамаш Шуйок в венгерском городе ШопронФото: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), посетивший с визитом венгерский город Шопрон, призвал власти в Будапеште сохранять сплоченность в Европейском Союзе, а также подчеркнул важность единой позиции ЕС в поддержке Украины, защищающейся от полномасштабного российского вторжения.

Важная роль Венгрии как председателя в Совете ЕС заключается в том, чтобы "укреплять единство внутри Евросоюза и продвигать конструктивные совместные решения для наших общих будущих тем", отметил Штайнмайер по окончании встречи с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком в понедельник, 19 августа. Германия, как и другие государства-члены ЕС, надеется, что Венгрия "примет и выполнит эту роль", подчеркнул президент ФРГ.

Он также указал на необходимость придерживаться общей линии в вопросах помощи Киеву. "Мы не должны оставлять места для сомнений в том, что НАТО и Европейский Союз едины в поддержке Украины", - почеркнул Штайнмайер.

С начала полномасштабной войны РФ против Украины власти Венгрии проводили политику, противоречащую общей линии Евросоюза. В частности, венгерский премьер Виктор Орбан отправился с самопровозглашенной "миротворческой миссией" на встречу с Владимиром Путиным в Москву, вызвав возмущение в Брюсселе. Кроме того, Венгрия неоднократно блокировала принятие санкций против Кремля и выделение финансовой помощи ЕС Киеву.

Визит Штайнмайера в Венгрию

Франк-Вальтер Штайнмайер посетил Венгрию с визитом по случаю 35-й годовщины "панъевропейского пикника" - 19 августа 1989 года более 600 граждан ГДР воспользовались символическим открытием австрийско-венгерской границы близ венгерского города Шопрон и бежали на Запад. Массовое бегство жителей Восточной Германии во многом способствовало краху ГДР.

"Я надеюсь, что мы - и венгры, и немцы - воспользуемся этой годовщиной в Шопроне как возможностью еще раз изучить нашу общую европейскую судьбу и подтвердить наши общие европейские ценности", - сказал Штайнмайер.

Он добавил, что Европа обязана своей свободой и единством в том числе мужеству венгерского народа, его "любви к свободе и страсти к Европе". "Эта страсть к Европе нужна нам сейчас", - подчеркнул президент ФРГ. Виктора Орбана, которого часто критикуют за политику, идущую вразрез с ценностями ЕС, Штайнмайер упоминать не стал.

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