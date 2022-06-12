Президент ФРГ призвал ввести обязательную альтернативную службу для молодежи

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер(Frank-Walter Steinmeier) призвал ввести обязательную службу в социальной сфере или в бундесвере для всех молодых мужчин и женщин. "Я знаю, что это будет не просто, но хотел бы, чтобы мы провели дебаты об обязательной социальной службе", - сказал он в интервью еженедельнику Bild am Sonntag, обнародованном в воскресенье, 12 июня.
Штайнмайер оставил открытым вопрос о продолжительности такой службы, отметив, что она не обязательно должна длиться год, можно было бы выбрать и другой срок. По словам президента ФРГ, речь идет о том, "не стало бы полезным для нашей страны, если бы женщины и мужчины на определенный срок предлагали свои услуги обществу", пояснил он.
По словам Штайнмайера, обязательную службу можно было бы проходить как в армии, так и в домах престарелых и инвалидов и в приютах для бездомных. Президент полагает, что это укрепит демократию и сплоченность общества.
Укрепление общественной сплоченности
"Именно сейчас, когда терпимость к другому образу жизни и мнению снижается, обязательная служба может стать особенно ценной. Человек будет выходить из своего мирка, встречать других людей, помогать согражданам в трудных ситуациях. Это будет разрушать предрассудки и укреплять чувство солидарности", - полагает Штайнмайер.
В то же время президент заявил, что не считает разумным возвращение воинской повинности в Германии. "Я был за воинскую повинность, пока она существовала. Теперь она отменена, у нас другой бундесвер с абсолютно другими структурами. Я не советую вновь начинать дебаты о возвращении воинской повинности", - сказал Штайнмайер.
Между тем министр по делам семьи ФРГ Лиза Паус (Lisa Paus) отвергла предложение Штайнмайера, подчеркнув, что обязательная социальная служба станет "вторжением в личную свободу каждого молодого человека". "Нам следует сохранить свободу на личное решение за молодыми людьми, которые и так уже особенно сильно пострадали при пандемии COVID-19 и тем не менее проявили солидарность со старшим поколением. Добровольный вклад не должен превращаться в обязанность", - заявила представитель партии "зеленых".
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Автор: Наталия Королева