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Президент Бразилии прооперирован из-за кровоизлияния в мозг

Николай Линке
10 декабря 2024 г.

Операция Луиса Инасиу Лула да Силвы связана с травмой, из-за которой он пропустил саммит БРИКС в России.

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Лула да Силва в ноябре 2024 года
Лула да Силва в ноябре 2024 годаФото: Eraldo Peres/AP Photo/picture alliance

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва попал в больницу, где перенес операцию на мозге. 79-летнему политику удалили гематому, возникшую после падения в октябре текущего года. Тогда из-за этой травмы Лула не поехал на саммит БРИКС в Казани.

Трепанация черепа для удаления гематомы

"Президент Луис Инасио Лула да Силва попал в больницу Sirio-Libanes в городе Бразилиа в понедельник вечером, 9 декабря, чтобы пройти обследование на фоне головной боли. МРТ показало внутричерепное кровоизлияние, возникшее в результате несчастного случая дома, который произошел 19 октября. Лулу перевели в больницу Sirio-Libanes в Сан-Паулу, где ему сделали трепанацию черепа, чтобы удалить гематому. Операция прошла без происшествий. В настоящее время президент находится под наблюдением в палате интенсивной терапии", - сказано в сообщении на сайте правительства Бразилии.

Врачи обещают провести пресс-конференцию о состоянии политика в 09.00 по местному времени (15.00 мск).

Отсутствие Лулы на саммите БРИКС

Как пишет бразильская газета O Globo, 19 октября Лула да Силва упал в ванной президентской резиденции, ударился затылком и пробил голову. Ему наложили пять швов. Из-за этого президент не поехал на саммит БРИКС в Казани 22-24 октября. Бразилию там представлял глава МИД Мауро Виейра. Владимир Путин тогда заявил, что да Силва лично позвонил ему и выразил сожаление.

Да Силва занимает должность президента Бразилии уже третий раз. В 2018-2019 годах он провел 580 дней в тюрьме. Как пишет O Globo, в сентябре 2023 года Лула перенес артропластику правого бедра - операцию по замене протезом изношенного хряща.

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