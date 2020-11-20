 Президент Армении выступает за отставку правительства | Новости из Германии о Европе | DW | 29.11.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Президент Армении выступает за отставку правительства

По мнению Армена Саркисяна, после поражения в конфликте вокруг Нагорного Карабаха нынешнему кабинету министров Армении следует уйти в отставку, а его должно сменить временное правительство национального согласия.

Президент Армении Армен Саркисян

Президент Армении Армен Саркисян

Президент Армении Армен Саркисян считает, что правительство страны должно уйти в отставку после поражения в карабахской войне. Встречаясь в Москве с представителями армянской общины в России в воскресенье, 29 ноября, он заявил, что это единственное решение для "любой страны, где происходит такая трагедия".

"Если политический деятель силен - он может потом вернуться. Нельзя оценивать кризис лишь количеством присутствующих на площади людей. Это не только кризис государства, но и нации - правозащитный, психологический, финансовый, экономический, гуманитарный", - цитирует Саркисяна "Интерфакс".

Проведение внеочередных выборов и создание временного правительства национального согласия, состоящего из технократов, он назвал "цивилизованным путем" выхода из ситуации. Такое правительство, по словам главы армянского государства, должно "проработать максимум один год - до новых выборов", а за это время следует провести референдум и внести изменения в конституцию, закрепив в ней всенародные выборы президента.

После того, как 9 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян и президенты Азербайджана и России Алиевым и Владимир Путин подписали заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, по которому непризнанный Нагорный Карабах отдает Азербайджану существенную часть своей территории, в Армении вспыхнул политический кризис. Правительство в Ереване покинул целый ряд министров, однако, несмотря на призыв со стороны президента Армена Саркисяна, сам премьер Пашинян заявил, что не намерен подавать в отставку.

Смотрите также:

  • Вид на Степанакерт

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Давний конфликт

    Конфликт вокруг Нагорного Карабаха длится десятилетия. Регион, большую часть жителей которого составляли армяне, в советские времена входил в состав Азербайджанской ССР. В конце 80-х годов ХХ века проармянские силы при поддержке Еревана взяли контроль над Нагорным Карабахом. Противостояние между Арменией и Азербайджаном c тех пор и до событий осени 2020 года - в галерее DW.

  • Вооруженный человек в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Начало военных действий в Карабахе

    10 декабря 1991 года в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике прошел так называемый "референдум о независимости". Азербайджанское меньшинство бойкотировало голосование. Референдум не был признан международным сообществом. Межнациональная конфронтация привела к масштабным военным действиям за контроль над Нагорным Карабахом и некоторыми прилегающими территориями.

  • Разрушенное здание в Тартаре

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Война и беженцы

    В ходе вооруженного межэтнического конфликта между армянами и азербайджанцами погибли, по некоторым данным, более 30 000 человек. Сотни тысяч беженцев из обеих стран были вынуждены покинуть родные места.

  • Линия соприкосновения в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Международные посредники в урегулировании конфликта

    После заключения перемирия в мае 1994 года урегулированием конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Ее мандат был определен в том же году на Будапештском саммите. В состав группы входят Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, Беларусь, а также Армения и Азербайджан. С 1997 года ее сопредседателями являются США, РФ и Франция.

  • Дорожный указатель на армянском языке

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Территория спора

    Дорожный указатель на армянском языке (фото 2014 года) расположен на трассе, ведущей в город Степанакерт - столицу самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. У города есть и второе название на азербайджанском языке - Ханкенди. Международное сообщество не признает "НКР" и рассматривает регион как часть Азербайджана. Армения это отрицает.

  • Памятник в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Напоминание о войне

    В Нагорном Карабахе между городами Шуши и Степанакертом (по-азербайджански Шуша и Ханкенди), установлен вот этот памятник: боевая машина сейчас служит напоминанием о трагических событиях 80-90-х годов прошлого века. (фото из архива, 2010 год)

  • Человек, сидящий рядом с оружием

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Нагорный Карабах - замороженный конфликт?

    Несмотря на то, что перемирие между армянской и азербайджанской сторонами впервые было достигнуто более 25 лет назад, оно неоднократно нарушалось. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха иногда называет "замороженным", но эксперты в последние годы считают, что от этого определения пора отказаться. Первое крупное нарушение перемирия произошло в 2016 году.

  • Военная техника недалеко от границы с Ираном

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Эскалация карабахского конфликта

    В начале апреля 2016 году на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошла очередная эскалация конфликта между армянскими и азербайджанскими подразделениями. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. По разным данным, с обеих сторон погибли тогда десятки человек.

  • Похороны азербайджанского генерал-майора Полада Гашимова.

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Стычки на границе Армении и Азербайджана летом 2020 года

    Новая эскалация произошла в июле 2020 года вдали от спорных территорий Нагорного Карабаха - на международно признанной границе Азербайджана и Армении. Стороны обвинили друг друга в провокации. С обеих сторон погибли несколько человек, включая мирных жителей. На фото: похороны азербайджанского генерал-майора Полада Гашимова.

  • Бои за Нагорный Карабах

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Новые бои за Карабах

    27 сентября 2020 года началась новая эскалация конфликта - Азербайджан попытался силой вернуть под свой контроль земли Нагорного Карабаха. Военные действия шли с применением тяжелых вооружений по всей линии соприкосновения. Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию, Азербайджан - на части территорий.

  • На фото: азербайджанский БМП на улице Баку

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Роль и позиция России по Карабаху

    Особую роль играет Москва. РФ является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет оружие обеим сторонам конфликта. При участии России Арменией и Азербайджаном было подписано соглашение о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 года. Оно предусматривает существенные уступки со стороны Еревана, а также размещение в регионе российских миротворцев.

  • На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Турция - все более влиятельный игрок в регионе

    Руководство Турции открыто и активно поддерживает Азербайджан в его конфликте с Арменией - как на дипломатическом, так и на уровне военного сотрудничества. Анкара в ответ на просьбу Баку о помощи сделает "то, что необходимо", заявил в конце сентября 2020 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

    Автор: Наталья Позднякова, Михаил Бушуев


Смотреть видео 02:34

Протесты в Ереване: митингующие требуют отставки Пашиняна (23.11.2020)

Контекст

"Жизни здесь больше нет". Что происходит в Нагорном Карабахе после перемирия

В Нагорном Карабахе люди пытаются восстановить жизнь после войны. Жители районов, переходящих под контроль Азербайджана, бегут, поджигая свои дома. Репортаж DW.  

Комментарий: Время Москвы на Южном Кавказе вышло. Настало время Анкары

Турция выиграла войну за Карабах, но Кремль делает вид, что позиции России на постсоветском пространстве остались незыблемыми. Это не так, считает Константин Эггерт.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Итоги войны в Карабахе: как армия Азербайджана занимает территории. DW Новости (25.11.2020)  

Нагорный Карабах, тысячи беженцев и уйдет ли премьер-министр Армении Пашинян в отставку? DW Новости  

После перемирия: что сейчас происходит в Степанакерте (20.11.2020)  

Также по теме

Armenien Nikol Pashinyan

Армянские министры уходят, премьер Пашинян остается. Надолго ли? 20.11.2020

Несмотря на продолжающиеся отставки в правительстве Армении, его глава оставлять пост не намерен. Удастся ли Николу Пашиняну сохранить власть и как разрешится политический кризис в стране - у DW.

Реклама

Самые читаемые

Вначале простуда, потом - кома. Шокирующий рассказ пациента с ковидом  

Что находят археологи до прокладки газопровода (фото)  

Куда податься и как жить: армянские беженцы оставляют свои дома в Карабахе  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно