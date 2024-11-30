Премьер-министр Косово назвал взрыв водоканала терактом

Был взорван водоканал, по которому подается вода на две угольные электростанции. Премьер Косово заявил, что за атакой стоит сербская сторона.

В Косово взрывом был поврежден водоканал снабжения двух важных угольных электростанций, сообщило агентство AFP в субботу, 30 ноября. Премьер-министр страны Альбин Курти назвал это терактом и сообщил, что полиция задержала двух подозреваемых.

По словам Курти, за взрывами стоят связанные с Сербией банды. "Эта преступная и террористическая атака имела целью нанести ущерб нашей основной инфраструктуре", - заявил он.

Премьер отметил, что, если ущерб не удастся устранить, часть страны рискует остаться без электричества. Взорван был водоканал, по которому подается вода на две угольные электростанции, вырабатывающие почти всю электроэнергию в стране. Как сообщила водоснабжающая компания Ibar-Lepenci, взрывное устройство, брошенное в водоканал, повредило стену.

"Нападение было осуществлено профессионально. Мы считаем, что за ним стоят банды, контролируемые Сербией", - сообщил Курти. У задержанных подозреваемых прошли обыски, в их отношении "собрали показания и доказательства", добавил он.

Сербия отвергла обвинения

Премьер-министр Косово при этом прямо обвинил президента Сербии Александара Вучича в поддержке "этих преступных структур". По его словам, у сербской стороны есть "заинтересованность, желание и возможность устроить такие нападения и причинить ущерб", что также видно по большому количеству взрывчатки.

Сербия "недвусмысленно отрицает какую-либо причастность к недавнему нападению", заявил Вучич, осудив "безответственные", "беспочвенные обвинения" против своей страны, передает AFP.

"Такие необоснованные заявления направлены на то, чтобы очернить репутацию Сербии, а также подорвать усилия по содействию миру и стабильности в регионе", - сказал он