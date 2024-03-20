Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар уходит в отставку

Варадкар обосновал решение покинуть пост "как личными, так и политическими" причинами. Новый глава правительства Ирландии должен быть определен после Пасхи.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар неожиданно объявил, что покидает эту должность. В заявлении, сделанном в среду, 20 марта, Варадкар обосновал это решение "как личными, так и политическими" причинами. Кроме того, 45-летний политик сложил с себя полномочия председателя правящей либерально-консервативной партии "Фине гэл".

Ожидается, что преемник Варадкара на посту главы правительства будет определен после Пасхи, которую католическая и протестантская церкви празднуют в этом году 31 марта. Возможными кандидатами на эту должность в числе прочих называют министра государственных расходов Паскаля Донохью и министра образования Саймона Хэрриса. В свою очередь министр по делам торговли, бывший глава МИД Ирландии Саймон Коувени уже заявил в эфире телеканала RTÉ, что не собирается претендовать на должность премьера.

Как отмечает агентство dpa, решение Лео Варадкара уйти в отставку, объявленное вскоре после празднования в Ирландии Дня святого Патрика и связанной с ним традиционной встречи премьера Ирландии с президентом США Джо Байденом, имеющим ирландские корни, в Вашингтоне, стало большой неожиданностью не только для партнеров Варадкара по правящей коалиции. Вице-премьер и министр иностранных дел Ирландии Михол Мартин из либерально-консервативной партии "Фианна фойл", однако, заверил, что правительство страны, сформированное его партией, "Фине гэл" и "зелеными", продолжит работу.

Лео Варадкар занимал пост премьер-министра Ирландии на протяжении последних семи лет. Очередные парламентские выборы должны пройти в стране не позднее начала весны 2025 года. В заявлении об уходе в отставку Варадкар, являющийся открытым геем, подчеркнул, что гордится тем, что внес свой вклад в то, чтобы сделать Ирландию более современной и более равноправной.

Провал в Ирландии референдумов о роли женщины и о семье

В Ирландии 8 марта провалился инициированный правительством Варадкара двойной референдум о роли в обществе женщин, заботящихся о домохозяйстве, а также о семье.

Согласно принятой в 1937 году статье 41 Конституции Ирландии, семья является "естественной, первичной и фундаментальной единицей общества". Эту формулировку предлагалось дополнить словами: "Семья - независимо, основывается ли она на браке или других долгосрочных отношениях". Критики такой поправки указывали на расплывчатость подобной формулировки. Некоторые даже полагали, что она узаконит на конституционном уровне многоженство и многомужество и будет стимулировать приток в Ирландию мигрантов, стремящихся к воссоединению с "семьей". В итоге против инициативы проголосовали 67,7% участников плебисцита.

Что касается роли женщины в обществе, то 73,9% участников отвергли предложение убрать из конституции положение, согласно которому "женщина посредством ее жизни в домашнем хозяйстве является опорой для государства, без которой общее благополучие недостижимо".

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