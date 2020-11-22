Премьер Грузии Гахария заявил об уходе в отставку

В Грузии обостряется внутриполитический кризис, вызванный предполагаемой фальсификацией результатов парламентских выборов. Премьер-министр страны Георгий Гахария в четверг, 18 февраля, объявил об уходе в отставку после двух месяцев пребывания на этом посту. Гахария объяснил свой шаг взрывоопасной обстановкой в стране на фоне решения суда о задержании лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Никанора Мелия.

"К сожалению, я не смог достичь согласованного мнения в нашей команде в отношении вопроса об исполнении решения суда по задержанию Никанора Мелия, и я принял решение об отставке с должности. Я уверен, что поляризация и противостояние между нами является самым большим риском для нашей страны, ее будущего и экономического развития", - сказал Гахария, добавив, что "исполнение решения суда в отношении Мелия в настоящее время ставит под угрозу безопасность многих людей". По словам Гахария, решение о задержании должно быть исполнено, когда будут исключены все риски.

Ранее более 200 сторонников Мелия собрались возле штаба ЕНД в Тбилиси, чтобы предотвратить задержание лидера партии. Решение о приостановке полицейской операции по задержанию Мелия в связи с отставкой Гахария они встретили аплодисментами. Никанор Мелия заявил о необходимости проведения новых парламентских выборов в Грузии.

Призыв к новым выборам

"Мы готовы сесть за стол переговоров с властями в присутствии наших международных партнеров и обсудить вопрос о назначении новых парламентских выборов", - сказал Мелия на брифинге в Тбилиси 18 февраля. Оппозиционные партии Грузии не признали результаты выборов, состоявшихся осенью 2020 года. Они заявили о фальсификациях, которые помогли победить правящей партии "Грузинская мечта", и бойкотировали работу парламента нового созыва.

"Грузинская мечта" сообщила о проведении 19 февраля заседания Политсовета партии, на котором будет выдвинут кандидат на пост премьер-министра Грузии вместо подавшего в отставку Георгия Гахария. По мнению независимых грузинских экспертов, фаворитами являются председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе, генеральный секретарь партии и мэр Тбилиси Каха Каладзе, а также министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.

Санкция на задержание Никанора Мелия

Никанор Мелия - представитель партии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который после поражения на выборах в 2013 году был приговорен к многолетним срокам лишения свободы по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Мелия обвиняют в организации беспорядков 20 июня 2019 года, когда сотни радикально настроенных оппозиционеров попытались прорваться в парламент.

Тбилисский городской суд 17 февраля удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения Мелия с уплаты залога на предварительное заключение. Два года назад суд обязал лишенного депутатского иммунитета лидера ЕНД внести залог в размере 30 тысяч лари (около $9 тыс.) и приговорил его по делу об организации беспорядков к ограничению свободы с условием постоянного ношения электронного браслета.

В октябре 2020 года Мелия вновь был избран в парламент. На одном из митингов оппозиции 1 ноября он публично отстегнул с руки электронный браслет и бросил его в толпу. В связи с этим суд в ноябре 2020 года пересмотрел прежнее решение и увеличил сумму залога еще на 40 тысяч лари (около $12 тыс.), обязав Мелия в течение 50 дней внести залог. Оппозиционный лидер решение суда не выполнил.

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