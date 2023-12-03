Премьер Эстонии призвала создать трибунал для руководства РФ

Премьер Эстонии Кая Каллас, выступая в Гамбурге, призвала создать спецтрибунал для наказания ответственных за захватническую войну РФ против Украины.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала создать международный трибунал для наказания ответственных за захватническую войну России против Украины. "Для военных преступлений есть Международный уголовный суд, преследующий такие деяния. Но должен существовать и трибунал по преступлению агрессивной войны", - заявила она в воскресенье, 3 декабря, во время вручения ей в Гамбурге немецкой премии за содействие международному взаимопониманию и примирению имени Марион Дёнхофф (Marion Dönhoff).

"Агрессивная война - мать всех преступлений", - подчеркнула глава эстонского правительства, добавив, что ответственные за нее высокопоставленные политики должны быть привлечены к ответственности.

Как отметили в жюри, Каллас была удостоена премии за вклад "в построение сильной и демократической Европы" на фоне российского полномасштабного вторжения в Украину. Помимо эстонского премьера, награду вручили также правозащитной организации Hawar.help e.V., которая борется за права женщин в Иране.

Премия имени известной немецкой журналистки Марион Дёнхофф вручается с 2003 года фондом Zeit (Zeit-Stiftung), газетой Die Zeit и фондом имени Марион Дёнхофф (Marion-Dönhoff-Stiftung).

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