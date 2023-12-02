Эстония может выслать желающих получить гражданство РФ

Жители Эстонии, решившие получить гражданство России, могут быть депортированы. Об этом говорится в ответе премьер-министра страны Каи Каллас на запрос депутата Рийгикогу (парламента) Александра Чаплыгина, который цитирует эстонское издание Postimees в субботу, 2 декабря.

"Тот факт, что человек, проживавший в Эстонии, решает получить гражданство Российской Федерации в то время, когда Российская Федерация нападает на украинское государство и народ, свидетельствует о том, что в случае необходимости в рамках мобилизации он готов вступить в армию РФ и участвовать в нападениях на Украину. Это уже угроза безопасности Эстонской Республике и очень четкий сигнал, который эстонское государство не может игнорировать", - сказала Каллас.

Угроза безопасности как основание для депортации

Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что эстонские власти изучают, как депортировать людей, решивших получить гражданство РФ. Депутат в своем запросе просил премьера объяснить, есть ли правовые основания для подобного шага. По словам Каллас, основанием для принятия решения будет тот факт, что человек может представлять угрозу безопасности Эстонии.

"Отзыву долгосрочного вида на жительство предшествует индивидуальная процедура, в ходе которой в соответствии с законом определяется, представляет ли иностранец угрозу для общественного порядка и безопасности Эстонской Республики", - отметила глава правительства.

По данным властей Эстонии, разрабатываемая инициатива не коснется жителей, уже имеющих российское гражданство, и их детей. Речь идет о живущих в стране гражданах бывшего СССР, которые за 30 лет так и не получили никакого гражданства. Согласно официальным данным, таковых в Эстонии на январь 2023 года было более 64 тысяч человек, или 4,7 процента от населения страны.

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