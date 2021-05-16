 Представитель Путина: право Киева - решать о вступлении в ЕС и НАТО | Новости из Германии о России | DW | 21.07.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Представитель Путина: право Киева - решать о вступлении в ЕС и НАТО

По словам Дмитрия Козака, Украина вправе принимать решения о присоединении к Евросоюзу и НАТО - независимо  от того, "выгодно это или невыгодно России".

Дмитрий Козак

Дмитрий Козак

Принимать решение о вступлении в Евросоюз и в Североатлантический альянс - "исключительное суверенное право Украины". Такую оценку в интервью французскому журналу Politique International озвучил заместитель руководителя администрации президента (АП) Дмитрий Козак, который с начала 2020 года курирует тематику российско-украинских отношений. Перевод беседы распространил во вторник, 20 июля, МИД РФ.

"В какие альянсы вступать - это исключительное суверенное право Украины. Независимо от того, выгодно это или невыгодно России", - подчеркнул Козак. По его словам, в данном вопросе - "мяч на стороне ЕС и НАТО".

Красная линия или нет?

При этом замглавы АП высказал мнение, что, по оценкам Москвы, Киев вряд ли "присоединится в обозримом будущем" к альянсу и европейскому сообществу. Дмитрий Козак добавил, что единственное, что Россия может сделать в этих условиях - это "разъяснить последствия" подобного шага для политических и экономических отношений с РФ, чтобы выбор Киева "был осознанным". "В этом наша прагматичная позиция", - резюмировал он.

Президент РФ Владимир Путин в июне в интервью на телеканале "Россия 24", комментируя перспективы присоединения Украины к НАТО, провел параллели с неприемлемым для США размещением ракет на Кубе. "Это для нас красная линия или нет?" - задал он тогда риторический вопрос.  

Козак о Крыме - "завершившийся факт"

Дмитрий Козак также коснулся вопроса о статусе аннексированного Россией Крыма, высказав мнение, что его изменение надо рассматривать как "завершившийся исторический факт".

Замглавы АП также добавил, что Москва заинтересована в урегулировании отношений с Киевом. "Мы обречены быть рядом и вместе, несмотря на наши различия", - подчеркнул он.

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков пока не комментировал публикацию.

Зеленский: Больше похоже на Каина и Авеля

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на статью Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". Говоря о тезисе президента РФ о "братском народе", Зеленский заявил: "Нас забывают, когда мы говорим о победе над фашизмом, о Второй мировой войне, и сколько было потеряно жизней украинцев, и вспоминают нас в других случаях, что мы братские народы. Мне кажется, что это не по-братски так поступать. Больше похоже на Каина и Авеля".

Смотрите также:

  • Российская самоходная гаубица делает выстрел

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Проверка систем вооружения

    Пока что артиллерийские стрельбы по обе стороны российско-украинской границы проводятся в тестовых целях. По официальным данным, войска проверяют боевую готовность своих систем вооружения. На видео, обнародованном Минобороны РФ, делает выстрел российская самоходная гаубица.

  • Механик танка украинской армии рядом с танком

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Запад выражает поддержку Украине

    Запад заверяет Киев в своей солидарности. В первом телефонном разговоре со своим украинским коллегой президент США Джо Байден подтвердил Владимиру Зеленскому "непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму". Похожие заявления сделали представители НАТО и ЕС.

  • Российская военная техника вблизи российско-украинской границы

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Войска подтягивают к Донбассу

    В начале марта Россия начала усиливать свое военное присутствие на границе с Украиной. Москва заявила, что таким образом отвечает на провокации Киева, направленные на эскалацию конфликта в Донбассе. По мнению наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), никаких провокаций не было.

  • Один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Американские эсминцы уже в Черном море

    США, НАТО и ЕС пообещали Украине поддержку в защите ее территориальной целостности. 9 апреля из Анкары сообщили, что США уже в конце марта объявили о проходе двух своих военных кораблей через Босфор в Черное море. На снимке - один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта.

  • Участник вооруженных формирований в Донецке

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Война, которая длится уже семь лет

    Конфликт на востоке Украины вспыхнул в начале 2014 года, когда пророссийские сепаратисты взяли под контроль часть Донецкой и Луганской областей Украины. По мнению властей в Киеве и их западных союзников, Кремль помогает сепаратистам нелегальными поставками оружия и отправкой наемников. С тех пор стороны конфликта не раз договаривались о прекращении огня, но эти соглашения постоянно нарушались.

  • Мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной ДНР

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Разбомблены и разрушены

    Этот мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной "ДНР". Дом был разрушен во время боев между сепаратистами и украинской армией. В них участвуют солдаты, наемники, сепаратисты и бойцы военизированных подразделений. Но бои вновь и вновь затрагивают и гражданское население. На начало 2019 года, по данным ООН, в Донбассе погибло около 3300 мирных жителей.

  • Украинские военные в районе Донецка

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Столкновения и погибшие несмотря на перемирие

    Всего же с 2014 года в результате боев в Донбассе погибли более 13 000 человек. По данным ОБСЕ, нынешнее прекращение огня, действующее с июля 2020 года, было относительно устойчивым. Однако в последнее время обстрелы вновь участились. За последние дни были убиты как минимум пять украинских солдат и пятилетний мальчик на территории "ДНР". Киев отрицает причастность к его гибели.

  • Зеленский награждает украинских солдат, отличившихся в несении службы

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Зеленский вручил награды украинским солдатам

    8 апреля президент Украины Владимир Зеленский побывал в Донбассе и попытался на месте разобраться в сложившейся ситуации. Он наградил украинских солдат, отличившихся в несении службы на фронте. А 10 апреля Зеленский встретится с президентом Турции Эрдоганом. Украинские СМИ сообщают, что также запланирована встреча Зеленского с президентом Франции Макроном.

  • Боец одного из подразделений ДНР в пригороде Донецка

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Российское гражданство по упрощенной процедуре

    В 2019 году Россия начала по упрощенной процедуре выдавать гражданство жителям "ДНР"/"ЛНР". По разным данным, сейчас там проживает около 600 тысяч человек, имеющих гражданство РФ. В Москве уже сообщили, что для их защиты Россия примет все необходимые меры. Пресс-секретарь президента США заявила, что российское военное присутствие на границе с Украиной сейчас самое многочисленное с 2014 года.

    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


Смотреть видео 19:04

Зеленский в Берлине прощается с Меркель и еще надеется похоронить Северный поток-2. DW Новости

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему Меркель выступает за диалог ЕС с Путиным  

Меркель и Макрон хотели позвать Путина на саммит, но многие лидеры ЕС были категорически против  

Также по теме

This handout photo taken from a video released on Friday, April 23, 2021 by Russian Defense Ministry Press Service shows, Russian military's armored vehicles roll into landing vessels after drills in Crimea. Russian Defense Minister Sergei Shoigu on Thursday ordered troops back to their permanent bases after a massive military buildup that caused Ukrainian and Western concerns. (Russian Defense Ministry Press Service via AP)

Глава МИД Украины: Угроза со стороны России еще не миновала 16.05.2021

Верит ли Киев, что Запад вступится за Украину в случае открытого военного конфликта с Россией? И почему Зеленский отказывается от переговоров с сепаратистами? На эти и другие вопросы Дмитрий Кулеба ответил в интервью DW.

Dec. 2, 2015 - Brussels, BXL, Belgium - Ukrainian flag seen during a news conference following a NATO Foreign ministers meeting at the North Atlantic Treaty Organization s (NATO) headquarters in Brussels, Belgium on 02.12.2015 by Brussels Belgium PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAw80_ DEC 2 2015 Brussels Bxl Belgium Ukrainian Flag Lakes during a News Conference following a NATO Foreign Minister Meeting AT The North Atlantic Treaty Organization S NATO Headquarters in Brussels Belgium ON 02 12 2015 by Brussels Belgium PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY ZUMAw80_

Берлин сдержанно отреагировал на стремление Украины в НАТО 07.04.2021

Представитель правительства ФРГ напомнил, что НАТО при приеме новых членов придерживается приниципа "Открытой двери", однако никаких шагов по поводу вступления Украины в альянс на данный момент не предусмотрено.

15.10.2015, Ukraine, Mryn: Ein Arbeiter prüft die Installationen bei einer Gas-Kompressor Station. Russlands Energieriese Gazprom hat nach einer Unterbrechung die Lieferung von Gas an die Ukraine wieder aufgenommen. (zu dpa:Schwerfälliger Gas-Riese? - Russlands Gazprom wird 25 vom 12.02.2018) Foto: Roman Pilipey/EPA/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Россия и Украина подписали протокол по транзиту газа 20.12.2019

В рамках подписанного документа, Москва и Киев урегулировали взаимные претензии в газовой сфере. Соответствующие договоренности достигнуты на встрече за закрытыми дверьми под Минском.

Реклама

Самые читаемые

Наводнение в Германии: почему вода разрушила целые города?  

Bloomberg: США и ФРГ готовят ответные меры по "Северному потоку - 2"  

Вашингтон обещал Тихановской привлечь режим Лукашенко к ответственности  