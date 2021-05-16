Представитель Путина: право Киева - решать о вступлении в ЕС и НАТО

Принимать решение о вступлении в Евросоюз и в Североатлантический альянс - "исключительное суверенное право Украины". Такую оценку в интервью французскому журналу Politique International озвучил заместитель руководителя администрации президента (АП) Дмитрий Козак, который с начала 2020 года курирует тематику российско-украинских отношений. Перевод беседы распространил во вторник, 20 июля, МИД РФ.

"В какие альянсы вступать - это исключительное суверенное право Украины. Независимо от того, выгодно это или невыгодно России", - подчеркнул Козак. По его словам, в данном вопросе - "мяч на стороне ЕС и НАТО".

Красная линия или нет?

При этом замглавы АП высказал мнение, что, по оценкам Москвы, Киев вряд ли "присоединится в обозримом будущем" к альянсу и европейскому сообществу. Дмитрий Козак добавил, что единственное, что Россия может сделать в этих условиях - это "разъяснить последствия" подобного шага для политических и экономических отношений с РФ, чтобы выбор Киева "был осознанным". "В этом наша прагматичная позиция", - резюмировал он.

Президент РФ Владимир Путин в июне в интервью на телеканале "Россия 24", комментируя перспективы присоединения Украины к НАТО, провел параллели с неприемлемым для США размещением ракет на Кубе. "Это для нас красная линия или нет?" - задал он тогда риторический вопрос.

Козак о Крыме - "завершившийся факт"

Дмитрий Козак также коснулся вопроса о статусе аннексированного Россией Крыма, высказав мнение, что его изменение надо рассматривать как "завершившийся исторический факт".

Замглавы АП также добавил, что Москва заинтересована в урегулировании отношений с Киевом. "Мы обречены быть рядом и вместе, несмотря на наши различия", - подчеркнул он.

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков пока не комментировал публикацию.

Зеленский: Больше похоже на Каина и Авеля

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на статью Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". Говоря о тезисе президента РФ о "братском народе", Зеленский заявил: "Нас забывают, когда мы говорим о победе над фашизмом, о Второй мировой войне, и сколько было потеряно жизней украинцев, и вспоминают нас в других случаях, что мы братские народы. Мне кажется, что это не по-братски так поступать. Больше похоже на Каина и Авеля".

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