Председатель ОБСЕ предупредил об угрозе войны в Европе

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и глава МИД Польши Збигнев Рау предупредил об угрозе войны в Европе. Заявление последовало на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене в четверг, 13 января, посвященного вопросам безопасности в Европе, в частности, кризису вокруг Украины и требованиям РФ о "гарантиях безопасности". "Угроза войны в регионе ОБСЕ в настоящее время представляется большей, чем когда-либо за минувшие 30 лет", - заявил Рау.

"Кризис угрожает стабильности всей европейской системы"

Дипломат выступил перед представителями 57 стран, включая Россию и США, и призвал использовать формат ОБСЕ для снижения региональной напряженности.

Нынешний кризис "угрожает стабильности и безопасности всей европейской системы", подчеркнул Збигнев Рау. Он добавил, что организация является подходящей платформой для обсуждения проблем безопасности ряда государств и для перехода к мерам по укреплению доверия.

Постпред США сомневается в конкретных результатах

Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер в свою очередь высказал сомнение, что на этой неделе в формате организации "будут достигнуты конкретные результаты". "Наша основная цель - это в принципе наладить диалог", - подчеркнул он при этом.

"Только в ОБСЕ мы можем сесть за один стол (при равенстве голосов всех 57 государств-участников), чтобы обсудить пути укрепления безопасности в соответствии с основополагающими принципами и обязательствами, включая уважение суверенитета и территориальной целостности стран-членов, нерушимость границ друг друга и неприменение силы или угроз силы", - добавил Карпентер.

Представитель России предостерег Запад от попыток затянуть переговоры

Между тем постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич предостерег Запад от попыток затянуть переговоры по вопросу безопасности и предупредил, что Россия примет меры для устранения угроз в случае отсутствия ответа в обозримые сроки. "Хотим открыто и честно предупредить: любые попытки "замотать" содержательный переговорный процесс по гарантиям безопасности в рамках диалога России с США и НАТО или выхолостить его до степени бессмысленного обмена позициями "по кругу" чреваты неизбежным ухудшением ситуации с безопасностью всех без исключения государств", - заявил Лукашевич на спецсессии Постоянного совета.

"Дипломатический марафон"

В Брюсселе 12 января состоялось первое с 2019 года заседание Совета НАТО-Россия. В переговорах участвовали представители 30 стран Североатлантического альянса и генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. Российскую делегацию возглавлял замминистра иностранных дел России Александр Грушко, в ее состав входил и замминистра обороны Александр Фомин. США представляла, в частности, заместитель госсекретаря Уэнди Шерман, от других стран НАТО в заседании участвовали их спецпредставители при альянсе или другие официальные лица.

До этого, 10 января, состоялись переговоры Шерман с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым в Женеве. Эти встречи были также посвящены кризису вокруг Украины и требованиям Москвы о предоставлении "гарантий безопасности" России со стороны США и НАТО.

Кризис вокруг Украины и требования России

В ноябре 2021 года появились сообщения о том, что Россия перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной около 100 тыс. военнослужащих. Киев и лидеры западных стран опасаются, что Москва готовится к новому вторжению в Украину.

Россия отрицает подобные намерения и в свою очередь обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ. Москва требует "гарантий безопасности", в том числе отказа НАТО от расширения на восток и приема в свой состав Украины, от ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказа от размещения ракет средней и малой дальности на позициях, с которых они могут поразить территорию других участников соглашения.

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