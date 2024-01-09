Правозащитник: В осенний призыв в РФ - "рекорд по произволу"

Только в Москве по итогам последнего призыва зарегистрированы 1117 дел, в которых ответчиком выступает призывная комиссия.

Осенний призыв 2023 года в России стал самым жестким за всю новейшую историю страны по числу нарушений прав молодых людей, сообщает во вторник, 9 января, Telegram-канал проекта "Идите лесом" , который помогает гражданам избежать мобилизации. Канал приводит статистику, согласно которой с 1 октября по 31 декабря силовики провели в общей сложности 90 облав на мужчин призывного возраста. Людей задерживали на улице, в метро, торговых центрах, клубах и общежитиях. При этом многих оформляли на военную службу одним днем, не принимая во внимание документы о проблемах со здоровьем и другие факторы. Проект насчитал не менее 65 таких случаев, а также 109 случаев насильственного удержания в военкомате.

За время осеннего призыва "Идите лесом" оказал юридическую, психологическую и консультационную помощь 2981 призывнику. Также проект получил жалобы от 15 военнослужащих срочной службы, которых принуждали подписать контракт для участия в войне с Украиной.

Россияне оспаривают в судах решения призывной комиссии

На то, что нарушения во время осеннего призыва носят массовый характер, указывает также статистика судов. Издание The Moscow Times приводит такие данные реестра исков, поданных в Москве: с 1 октября по 31 декабря зарегистрированы 1117 дел , в которых ответчиком выступает призывная комиссия. Россияне оспаривают отказы в освобождении от службы, отсрочке или в направлении на медицинские обследования.

При этом значительная часть нарушений происходит в Москве и Подмосковье. "Этот осенний призыв ставит рекорд по произволу. И этот произвол происходит именно в Москве", - цитирует The Moscow Times директора правозащитной организации "Школа призывника" Алексея Табалова.

Согласно данным министерства обороны РФ , по итогам осеннего призыва в армию было отправлено 130 тысяч человек. Это в среднем на 8 процентов превышает показатели последних четырех лет: в 2020-2022 годах в вооруженные силы в ходе одного призыва набирали по 120 тысяч человек. В 2019 году число призывников составило 135 тысяч.

Смотрите также: