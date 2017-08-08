 Правозащитница Валентина Чупик покинула Россию | Новости из Германии о России | DW | 02.10.2021

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Россия

Правозащитница Валентина Чупик покинула Россию

После решения ЕСПЧ, запретившего депортировать Чупик в Узбекистан, правозащитницу освободили из спецприемника. Чупик позволили улететь в Ереван.

Московский аэропорт Шереметьево

Московский аэропорт Шереметьево

Власти России отпустили правозащитницу Валентину Чупик из спецприемника в аэропорту Шереметьево. После того, как Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил депортировать ее в Узбекистан, ей было разрешено улететь в Армению, сообщил помощник правозащитницы Александр Ким журналистам в субботу, 2 октября.

"Узбекистан выдал Валентине Чупик новый загранпаспорт. В настоящее время она находится на борту самолета, вылетевшего чуть более часа назад в Ереван. Они (власти РФ. - Ред.) больше не могли ее удерживать", - сказал Ким.

Дальнейшие планы правозащитницы неизвестны - ее представители подали властям Украины прошение об убежище для Чупик и ее 84-летней матери Любови Коденцовой, однако ответа пока не получили. Тяжелобольная мать Чупик по-прежнему находится в Подмосковье.

Месть за правозащитную деятельность

48-летняя Валентина Чупик бежала в Россию из Узбекистана после расстрела демонстрантов в Андижане в 2005 году, спасаясь от пыток, и в 2009 году получила в России политическое убежище. Основательница центра защиты прав мигрантов "Тонг Жахони" ("Утро мира"), который оказывает бесплатную юридическую помощь мигрантам, столкнувшимся с давлением силовиков и другими проблемами, была задержана ФСБ в аэропорту Шереметьево на прошлой неделе по прилете из Еревана.

Российские власти лишили Чупик статуса политического беженца, запретили ей въезд в Россию сроком на 30 лет и начали процесс ее депортации в Узбекистан. Активистка считает, что так ее наказали за критику коррупции в МВД России и правозащитную деятельность.

30 сентября ЕСПЧ запретил депортировать Чупик, применив правило 39 Регламента суда. Это правило применяется в качестве срочной меры в случаях, где есть неизбежный риск причинения непоправимого вреда.

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    Автор: Егор Виноградов, Москва


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